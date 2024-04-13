Американская компания Roku объявила об утечке данных более 500 тысяч аккаунтов

Американская компания Roku обнародовала информацию о нарушении безопасности, затронувшем более 500 тысяч аккаунтов. Инцидент произошел в марте, в результате чего были взломаны более 15 тысяч аккаунтов.

По данным компании, злоумышленники использовали метод подбора учетных данных для получения доступа к аккаунтам пользователей, после чего покупали подписки на стриминговые сервисы и устройства компании. Однако в организации заверяют, что злоумышленники не смогли получить доступ к банковским картам или другой платежной информации пользователей.

Для предотвращения будущих инцидентов Roku сбросила пароли всех затронутых аккаунтов и внедрила двухфакторную аутентификацию для более чем 80 миллионов аккаунтов. Кроме того, компания обещает возместить или отменить платежи, произведенные мошенниками.