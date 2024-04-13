Apple удалила приложение Газпромбанка из App Store

Официальное приложение Газпромбанка перестало быть доступным для скачивания в App Store с 13 апреля. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале банка.

Представители Газпромбанка подчеркнули, что уже установленные приложения продолжают работать без проблем и ограничений. Для тех, кто еще не успел скачать приложение, рекомендуется воспользоваться веб-версией интернет-банка.

В сообщении Газпромбанка также отмечается, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению приложения в App Store. Пока Apple не прокомментировала ситуацию с исчезновением фирменного софта из своего магазина.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба РФ запросила у Apple объяснений относительно политики компании в отношении бесконтактных платежных систем в iOS. Ведомство указало, что владельцы iPhone, включая тех, кто приобрел их в официальных магазинах в России, не могут полноценно использовать функции своих устройств из-за ограничений Apple на работу сервиса бесконтактных платежей Apple Pay в РФ и удаления отечественных банков из магазина App Store.