 

Трамп – у нас президент, который не знает, какого чёрта он творит

13.04.2024, 16:37, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США находятся в упадке, страдая от немыслимого ранее уровня инфляции, — об этом, как пишет Fox News, заявил бывший американский президент Дональда Трамп. При этом, по его словам, Соединёнными Штатами управляет президент, который не знает, какого чёрта он делает. В результате страна, как считает Трамп, вполне может оказаться втянутой в третью мировую войну.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Мы — страна, находящаяся в упадке. Мы — упадочная страна. У нас огромная инфляция. Инфляция возвращается на те уровни, о которых никто помыслить не мог.

Если взглянуть на категории инфляции, то у них худшие категории. Многие категории не включены. Если их включить, то показатель инфляции был бы существенно выше, чем сейчас. А он уже на рекордном уровне. И вот инфляция вернулась, и в нашей стране происходит множество плохих вещей. Но это лишь самое незначительное.

Есть ещё Россия. И вы можете оказаться в мировой войне с участием России, Украины. И весь этот хаос — этого никогда не должно было произойти, и это никогда бы не произошло.

А что происходит с Израилем? Случилось 7 октября. И то, что происходит с Израилем, может завершиться мировой войной.

У нас президент, который не может связать двух предложений. У нас президент, который не может найти выход со сцены. У нас президент, который не знает, какого чёрта он творит. А мы можем оказаться в мировой войне. До 5 ноября нам осталось немногим менее семи месяцев. Но это вечность, когда люди некомпетентны.

Дата публикации 13 апреля 2024 года.


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