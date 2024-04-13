Россиянку, посоветовавшую подруге не рожать и «пожить для себя», внесли в реестр экстремистов за пропаганду чайлдфри

28-летнюю жительницу Челябинска внесли в реестр экстремистов и террористов за фразу в личной беседе. Органы и суд сочли, что она пропагандировала запрещённое экстремистское движение чайлдфри.

Девушка посоветовала подруге пока не рожать детей, как на том настаивал её муж, а вместо этого «пожить для себя». Уже через неделю к ней нагрянули с обыском и изъяли орудие преступления – планшетный компьютер зарубежного производства.

Закон не предусматривает ответственности за реплики, прозвучавшие в личных беседах, однако действия фигурантки расценили как публичную пропаганду экстремизма, поскольку сообщение прочитали четыре человека – непосредственно подруга, её муж, тайно читавший переписку (именно он и пожаловался в полицию), а также следователь и лингвист, проводивший экспертизу.

Суд принял во внимание возраст обвиняемой и отсутствие судимостей, учёл полное признание вины с раскаянием и приговорил её к 6 годам лишения свободы условно. Её также включили в федеральный реестр экстремистов и террористов сроком на 99 лет, что фактически означает запрет на занятие должностей на госслужбе, ведение бизнеса, использование банковских услуг, авиаперелёты, участие в выборах, получение налоговых вычетов и другие активности.

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