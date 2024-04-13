Си Цзиньпин запретил актёрам и музыкантам иметь доходы выше средней зарплаты рабочего по провинции

Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин подписал указ, который запрещает деятелям искусства – актёрам, музыкантам, певцам – иметь доход, превышающий среднюю зарплату рабочего в провинции.

Излишки доходов будут конфисковываться государством и перенаправляться на социальные нужды и благотворительность.

В китайском обществе считается несправедливым, когда артисты живут лучше, чем люди труда, однако до сих пор никаких законодательных ограничений насчёт их дохода не вводилось. Чтобы снизить уровень общественного презрения и отторжения, подавляющее большинство артистов добровольно жертвовали часть своих доходов на благотворительность, однако находились и те, которые игнорировали традиции и показательно вели роскошный образ жизни.

– Ещё в трудах Дэна Му отмечалось: горе тому обществу, в котором лицедеи и клоуны находятся в большем почёте, чем те, кто тяжким трудом зарабатывает на свою порцию риса и чистой воды; дни такого общества сочтены, а собранному и организованному врагу не составит никакого труда растоптать и унизить такую страну – подобно позднему плоду сияющую снаружи, но гнилую изнутри, – сказал председатель.

Согласно предварительным подсчётам, средств, которые будут изъяты у нарушителей нового закона, хватит на то, чтобы ежегодно строить или капитально ремонтировать 1200-1500 школ и 500-550 домов культуры при заводах, а также финансировать «подлинных представителей культуры» – народные ансамбли и творческие кружки.

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