В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят киберпанковый экшен Ghostrunner

Динамичный киберпанковый экшен Ghostrunner теперь доступен бесплатно в магазине Epic Games Store. Все пользователи сервиса могут добавить эту игру в свою библиотеку.

Раздача Ghostrunner будет доступна до 18 апреля, 18:00 по московскому времени. Обычная цена игры составляет $16 (примерно 1,5 тыс. рублей). В акции могут участвовать игроки из РФ и других стран.

Действие игры разворачивается в вымышленном мире будущего в стиле киберпанка. Игрок управляет главным героем по имени Джек, который сражается с врагами, используя паркур и способность замедлять время.

Ghostrunner предлагает уникальный режим одиночной игры, представляющий собой динамичные схватки в оригинальной атмосфере, где научная фантастика сочетается с постапокалиптической тематикой.

Игра была выпущена в 2020 году и получила высокие оценки как от игроков, так и от критиков. Она доступна на ПК, PlayStation и Xbox. В октябре 2023 года вышла вторая часть игры для консолей PS5 и Xbox Series X/S, а также для ПК.