 

MacRumors: перезагрузка может решить проблему ложных касаний в Apple Watch

13.04.2024, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новая инструкция для сервисных центров Apple относительно проблемы ложных касаний на Apple Watch была опубликована изданием MacRumors.

Прежде считалось, что проблема затрагивает только последние модели Apple Watch, такие как Series 9 и Ultra 2. Однако, по новой информации, страдают также более старые устройства, включая Series 7, Series 8 и Ultra 1. Ложные касания – это случаи активации сенсорного слоя экрана без вмешательства пользователя.

Apple рекомендует сервисным центрам не заменять устройства из-за этой проблемы. Вместо этого, предлагается клиентам выполнить принудительную перезагрузку часов. Это можно сделать самостоятельно, зажав одновременно боковую кнопку и Digital Crown на 10 секунд. Эта процедура должна помочь, если на устройстве установлена последняя версия watchOS – 10.4.

Apple признала проблему ложных касаний в феврале 2024 года после жалоб пользователей на нестабильное поведение интерфейса watchOS и автоматический запуск приложений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / «Подарок гони, сволочь» – Леонид Волков потребовал от Михаила Фридмана платы за снятие санкций

13.04 / Мамиашвили назвал позором призыв Украины не допускать российских борцов к ОИ

13.04 / Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме “Барби”

13.04 / Исследование: Кошки в доме увеличивают риск развития шизофрении в два раза

13.04 / Мнение «аналитика»: О приближении худшей катастрофы за 50 лет… Будет ад?

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Нарковойны. Теневая сторона нашего мира

13.04 / Мнение «аналитика»: О полном песце на пороге… Что от нас скрывают власти?

13.04 / Мнение: Конец свободы слова в Шотландии, трансгендерное жульничество и новое определение нацизма

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Борьба с FPV

12.04 / Мнение: Господская наука исключена из школы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика