MacRumors: перезагрузка может решить проблему ложных касаний в Apple Watch

Новая инструкция для сервисных центров Apple относительно проблемы ложных касаний на Apple Watch была опубликована изданием MacRumors.

Прежде считалось, что проблема затрагивает только последние модели Apple Watch, такие как Series 9 и Ultra 2. Однако, по новой информации, страдают также более старые устройства, включая Series 7, Series 8 и Ultra 1. Ложные касания – это случаи активации сенсорного слоя экрана без вмешательства пользователя.

Apple рекомендует сервисным центрам не заменять устройства из-за этой проблемы. Вместо этого, предлагается клиентам выполнить принудительную перезагрузку часов. Это можно сделать самостоятельно, зажав одновременно боковую кнопку и Digital Crown на 10 секунд. Эта процедура должна помочь, если на устройстве установлена последняя версия watchOS – 10.4.

Apple признала проблему ложных касаний в феврале 2024 года после жалоб пользователей на нестабильное поведение интерфейса watchOS и автоматический запуск приложений.