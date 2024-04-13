 

«Подарок гони, сволочь» – Леонид Волков потребовал от Михаила Фридмана платы за снятие санкций

13.04.2024, 9:33, Разное
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Леонид Волков* потребовал от экс-главы «Альфа-банка» Михаила Фридмана подарок, который бизнесмен якобы обещал ему за помощь в снятии с него санкций.

По мнению Волкова, банкир попросту обманул его и не заплатил за это.

Волков записал к Фридману эмоциональное послание на своём YouTube-канале, в котором заявил, что потратил на снятие санкций с олигарха «лучшие годы жизни». Также ему пришлось покинуть пост главы антикоррупционного фонда из-за скандала, связанного с публикацией факта о его сотрудничестве с Фридманом. Однако, по словам Волкова, он так и не получил подарок, обещанный ему в случае, если бизнесмен будет вычеркнут из санкционных
списков.

– Хотя бы жалкий эклер бы прислал, или хотя бы шоколадку! – возмущается Волков. – Это как-то не по-пацански, знаешь ли. Обещал подарок – так гони его сюда, сволочь ты эдакая. Тебе вернули твои деньги и счета, а в Европе опять сахар подорожал. Потом придётся отдавать с процентами, ты учти. Я же тебя по судам затаскаю.

* внесён в России реестр иностранных агентов и экстремистов

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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