 

Мамиашвили назвал позором призыв Украины не допускать российских борцов к ОИ

13.04.2024, 9:05, Разное
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Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили ответил на заявление Национального олимпийского комитета Украины, который призвал исключить участие отечественных спортсменов на предстоящих Олимпийских играх в Париже 2024 года. Мамиашвили описал это как позор и унижение, выразив сожаление по поводу потери человечности в любых обстоятельствах.

12 апреля представители Украины призвали не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду в связи с нарушением требований нейтралитета и поддержки спецоперации. Они требовали от Международного олимпийского комитета предпринять необходимые меры.

Согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных участников. Однако атлетов, поддерживающих спецоперацию на Украине или связанных с вооруженными силами или спецслужбами РФ и Белоруссии, не допустят к участию. Кроме того, участники из этих стран не будут представлены в командных видах спорта на Олимпийских играх в Париже.


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