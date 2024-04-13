 

Ставка на дроны — США и Китай толкают мир к новой гонке вооружений

13.04.2024, 7:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вашингтон и Пекин активно занимаются исследованием боевых беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. По мнению экспертов, без должного контроля эта технология может распространиться и попасть в руки экстремистов, что приведёт к росту нестабильности и конфликтов по всему миру, пишет Associated Press.


AP

По мере обострения соперничества американские и китайские стратеги готовятся к новому виду войны. В ней эскадрильи воздушных и морских дронов, оснащённых искусственным интеллектом, должны работать вместе, словно пчелиный рой, чтобы сокрушить врага, пишет Associated Press. 

Согласно теории, сотни или даже тысячи таких машин будут участвовать в скоординированном бою. Один оператор сможет контролировать десятки беспилотников, часть которых должна переходить к выполнению новых целей посреди миссии на основе предварительной введённой программы, а не прямого приказа, поясняет издание.

По его мнению, конкуренция между Пекином и Вашингтоном по исследованию боевых дронов, использующих ИИ, напоминает ядерную гонку времён холодной войны. Вот только эту технологию будет сдерживать сложнее, поэтому странам-изгоям и боевикам, вероятно, удастся относительно легко обзавестись собственными «отрядами роботов-убийц».

Эксперты предупреждают, что распространение технологии приведёт росту нестабильности и конфликтов по всему миру. США и Китай, которые остаются бесспорными лидерами в этом направлении, лучше всего подходят на роль тех стран, которые могли бы подать пример, установив ограничения на военное использование беспилотников. Но их непримиримые споры и постоянная напряжённость вокруг Тайваня делают перспективы сотрудничества туманными, отмечает Associated Press. 


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