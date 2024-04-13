Исследование: Кошки в доме увеличивают риск развития шизофрении в два раза

Новое исследование предполагает, что присутствие кошки дома может потенциально удвоить риск развития у человека расстройств, связанных с шизофренией.

Ученые из Квинслендского центра исследований психического здоровья в Австралии проанализировали 17 исследований, опубликованных за последние 44 года, из 11 стран, включая США и Великобританию. Они обнаружили «значительную связь между владением кошками и повышенным риском расстройств, связанных с шизофренией».

– После корректировки на ковариаты мы обнаружили, что у лиц, контактировавших с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше, – объяснила команда.

Идея о том, что владение кошками может быть связано с риском шизофрении, была впервые выдвинута в исследовании 1995 года, в котором в качестве возможной причины было предложено воздействие паразита под названием Toxoplasma gondii. T. gondii – в основном безвредный паразит, который может передаваться через недоваренное мясо или загрязненную воду. Укус инфицированной кошки или фекалии инфицированной кошки также могут передавать T. gondii.

Попадая в наш организм, T. gondii может проникать в центральную нервную систему и влиять на нейротрансмиттеры. Паразит связан с изменениями личности, появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами, включая шизофрению.

Однако эта связь не доказывает, что T. gondii вызывает эти изменения или что паразит был передан человеку от кошки.

Исследователи подчеркивают, что необходимы более качественные и широкие исследования, прежде чем сделать какие-либо окончательные выводы.