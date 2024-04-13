 

Исследование: Кошки в доме увеличивают риск развития шизофрении в два раза

13.04.2024, 7:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое исследование предполагает, что присутствие кошки дома может потенциально удвоить риск развития у человека расстройств, связанных с шизофренией.

Ученые из Квинслендского центра исследований психического здоровья в Австралии проанализировали 17 исследований, опубликованных за последние 44 года, из 11 стран, включая США и Великобританию. Они обнаружили «значительную связь между владением кошками и повышенным риском расстройств, связанных с шизофренией».

– После корректировки на ковариаты мы обнаружили, что у лиц, контактировавших с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше, – объяснила команда.

Идея о том, что владение кошками может быть связано с риском шизофрении, была впервые выдвинута в исследовании 1995 года, в котором в качестве возможной причины было предложено воздействие паразита под названием Toxoplasma gondii. T. gondii – в основном безвредный паразит, который может передаваться через недоваренное мясо или загрязненную воду. Укус инфицированной кошки или фекалии инфицированной кошки также могут передавать T. gondii.

Попадая в наш организм, T. gondii может проникать в центральную нервную систему и влиять на нейротрансмиттеры. Паразит связан с изменениями личности, появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами, включая шизофрению.

Однако эта связь не доказывает, что T. gondii вызывает эти изменения или что паразит был передан человеку от кошки.

Исследователи подчеркивают, что необходимы более качественные и широкие исследования, прежде чем сделать какие-либо окончательные выводы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Мнение «аналитика»: О приближении худшей катастрофы за 50 лет… Будет ад?

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Нарковойны. Теневая сторона нашего мира

13.04 / Мнение «аналитика»: О полном песце на пороге… Что от нас скрывают власти?

13.04 / Мнение: Конец свободы слова в Шотландии, трансгендерное жульничество и новое определение нацизма

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Борьба с FPV

12.04 / Мнение: Господская наука исключена из школы

12.04 / Смоки и не только: трендовые виды макияжа для дам с нависшим веком

12.04 / Полумесяц, тоут, ведро: модные формы женских сумок на весну и лето

12.04 / Мнение: Запрет бутылок чёрного цвета и гомеопатия в вузах

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили в Красногоровку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика