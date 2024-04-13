Мнение «аналитика»: О приближении худшей катастрофы за 50 лет… Будет ад?
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Пока ещё об этом говорят преимущественно со словом «если». Но уже сейчас некоторые используют более тревожный союз «когда». И все понимают, что времени что-то изменить остаётся уже не так много.
В общем, по многочисленным прогнозам, надвигается и приближается худшая катастрофа за 50 лет. По крайней мере, так её оценивают «говорящие головы» на Западе.
Если #Россия захватит Киев, это будет катастрофа хуже поражения #США в ходе войны во Вьетнаме. Об этом откровенно заявил бывший лондонский мэр и британский премьер Борис Джонсон. Тот, который «давайте просто воевать».
По словам экс-премьера Великобритании, эти события станут абсолютной катастрофой для Запада, Америки и любой концепции американского лидерства. Поэтому он молится, чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины на суму около 60 млрд долл.
Ну, «сильный» ход в агитации.
Хотя… А что такого страшного случится, если план «победить Россию на поле боя» провалится к чертям?
Небо рухнет на землю?
Проснётся супервулкан?
Да нет, всего лишь весь мир увидит, что прежний «гегемон» сдулся.
И что?
И всё…
Реально, какой такой кошмар не для Запада, а для остального мира может приключиться?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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