Мнение «аналитика»: О приближении худшей катастрофы за 50 лет… Будет ад?

Пока ещё об этом говорят преимущественно со словом «если». Но уже сейчас некоторые используют более тревожный союз «когда». И все понимают, что времени что-то изменить остаётся уже не так много.

В общем, по многочисленным прогнозам, надвигается и приближается худшая катастрофа за 50 лет. По крайней мере, так её оценивают «говорящие головы» на Западе.

Если #Россия захватит Киев, это будет катастрофа хуже поражения #США в ходе войны во Вьетнаме. Об этом откровенно заявил бывший лондонский мэр и британский премьер Борис Джонсон. Тот, который «давайте просто воевать».

По словам экс-премьера Великобритании, эти события станут абсолютной катастрофой для Запада, Америки и любой концепции американского лидерства. Поэтому он молится, чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины на суму около 60 млрд долл.

Ну, «сильный» ход в агитации.

Хотя… А что такого страшного случится, если план «победить Россию на поле боя» провалится к чертям?

Небо рухнет на землю?

Проснётся супервулкан?

Да нет, всего лишь весь мир увидит, что прежний «гегемон» сдулся.

И что?

И всё…

Реально, какой такой кошмар не для Запада, а для остального мира может приключиться?

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