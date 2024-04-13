 

«Кто поставляет оружие, хочет войны», — лидер оппозиции в Тюрингии в эфире Die Welt выступил за прекращение вооружения Украины

13.04.2024, 5:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Три четверти жителей Тюрингии выступают против поставок оружия Украине, поэтому на земельных выборах этой осенью в этой восточногерманской федеральной земле впервые может победить правая «Альтернатива для Германии». Глава регионального отделения АдГ на теледебатах со своим оппонентом от ХДС потребовал от Германии прекратить поставки оружия Киеву и организовать переговоры. В эфире Die Welt он заявил, что раз Берлин продолжает поставки, то он, очевидно, не хочет мира.

ВЕДУЩИЙ: Президент Зеленский позавчера в интервью моему коллеге Паулю Ронцхаймеру на Welt TV обвинил Запад в отказе от поставок оружия, которое срочно необходимо его стране для выживания. Итак, вопрос к вам обоим, ещё раз, заключается в том, должна ли Германия поставлять Украине больше или меньше оружия? Господин Хёке?

БЬОРН ХЁКЕ, лидер тюрингской АдГ: Картины с фронта, которые достигают нас, невыносимы. Тысячи молодых мужчин, россиян и украинцев истекли кровью за последние два года. Молодые люди, которые не смогли создать семью, не смогли породить жизнь. Это лишает меня дара речи и ошеломляет. Мои бабушки и дедушки рассказывали мне, что такое война, поэтому я говорю, что эту войну нужно закончить как можно быстрее и причём любой ценой. Нам нужно перемирие на…

ВЕДУЩИЙ: Я только спросил о поставках оружия, должна ли у Германии больше или меньше оружия…

БЬОРН ХЁКЕ, лидер тюрингской АдГ: Я твёрдо убеждён, что военная риторика ХДС не приведёт к реальному прогрессу. Заявления Кизеветтера* невыносимы, нам не нужна эскалация в этой войне, нам сейчас нужна Германия как миротворческая держава. Германия должна сыграть свою роль моста между Востоком и Западом и должна пригласить людей к мирным переговорам. Это значит, что никакого оружия…

ВЕДУЩИЙ: Никакого оружия.

БЬОРН ХЁКЕ, лидер тюрингской АдГ: Тот, кто поставляет оружие, не хочет мира, он хочет войны. Вот почему мы должны прекратить бойню и начать переговоры прямо сейчас. И я твёрдо верю, что мы могли бы перейти к этим обсуждениям, что эти обсуждения можно было бы запланировать. У нас уже были дискуссии в Стамбуле вскоре после начала войны. Вы, конечно, знаете об этом: мирные переговоры в то время уже шли относительно успешно, но затем были прерваны. Я не хочу сейчас рассуждать о том, почему, зачем и отчего. К сожалению, за это время погибли многие сотни молодых людей. Резня должна быть немедленно прекращена.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2024 года. 

* Родерих Кизеветтер — депутат бундестага от ХДС, один из главных сторонников военных поставок на Украину в немецком парламенте (прим. ИноТВ)


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