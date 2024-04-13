Мнение: Конец свободы слова в Шотландии, трансгендерное жульничество и новое определение нацизма

1. В Шотландии ввели в действие закон, согласно которому за так называемый «мисгендеринг» может последовать уголовное наказание вплоть до 7 лет тюрьмы (ссылка). Первой узницей шовинизма рискует стать знаменитая писательница Джоан Роулинг (ссылка):

Автора цикла книг о Гарри Поттере могут арестовать по новому закону Шотландии, который защищает трансгендеров. Закон требует ответственность за использование неправильных местоимений в отношении этих персонажей.

При этом, этот закон не защищает, например, обычных женщин, а вот всяких … — защищает.

Роулинг написала на своей странице в соцсети: «Совершенно очевидно, что все вышеупомянутые люди никакие не женщины, а мужчины — все до единого». Свою публикацию она сопроводила тегом «арестуйтеменя».

Она добавила, что принятый закон угрожает свободе слова в Шотландии и дает возможность для злоупотреблений со стороны различных «активистов». Также принятый акт открывает возможности для снятия ответственности, например, если мужчина, совершивший преступление, объявит себя женщиной.

Более того, этот скандал угрожает участию Роулинг в съемках нового сериала про Гарри Поттера (и мы не ждем ничего хорошего от него). Но проблема в том, что ей принадлежат права на франшизу, а значит она нужна студии Warner Brothers, которые верят в светлое будущее проекта.

Но английская пресса уже начала поднимать бучу из-за участия Роулинг в проекте и клеймить ее.

2. Исследователи-гомофобы из Голландии выяснили, что с возрастом желание «сменить пол» у детей резко исчезает (ссылка). Среди 2700 опрошенных детей в возрасте 10 лет 11% были согласны пройти гормональную терапию для смены пола. Однако к 25 годам их доля сократилась до 4% (опрашивались те же повзрослевшие дети).



Как показывает исторический опыт, если бы не навязчивая реклама срамных оскоплений, желающих пойти на добровольное членовредительство было бы около нуля.

3. Новое определение нацизма от жены Байдена (ссылка):



Во время выступления на ужине кампании по правам человека в воскресенье в Лос-Анджелесе Джилл Байден высказалась в том духе, что отсутствие книг с гей-порно в детских библиотеках и школах сродни нацистской Германии.

Жена Байдена заявила: «Прав лишают. Свободы разрушаются. Принимается все больше и больше законов штатов… Буквально вчера вечером нам пришлось отразить более 50 поправок против геев, которые республиканцы пытались навязать в законопроект о государственном финансировании… Они служили только одной цели: распространять ненависть и страх».

Она продолжила: «История учит нас, что демократии не исчезают в одночасье. Они исчезают медленно. Тонко. Тихо».

«Запрет книг. Решение суда. Закон «не говори гей», — привела она пример.

Конечно, на самом деле книги не запрещаются и такого закона не существует.

Затем она выдала ключевую мысль:

«Мне сказали, что до Второй мировой войны Берлин был центром ЛГБТ-культуры в Европе», — сказала доктор Джилл, добавив: «Одна группа людей теряет свои права. А потом еще, и еще. Пока однажды утром вы не проснетесь – и вы больше не живёте в условиях демократии».