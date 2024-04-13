 

Dialogue Works – Европу ждёт коллапс, если она не вернётся в реальность

13.04.2024, 0:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Некоторые европейские страны, включая Германию, движутся к коллапсу, считает экс-сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Они хотят улучшить отношения с Китаем, при этом объявляя его врагом, и способствовали его сближению с Россией. Движение по спирали вниз продолжится, пока в ЕС не осознают реальность, отмечает эксперт.

ЖАК БО, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: Такова, вероятно, судьба Европы, и впереди, наверное, коллапс. Германия точно движется к краху. Сейчас в Китай направляется делегация со всеми руководителями ведущих немецких компаний, то есть в Германии сильно заинтересованы в улучшении отношений с Пекином. Но проблема в том, что Евросоюз и НАТО провозгласили Китай врагом!

Мы сами себя загнали в ситуацию, когда вокруг повсюду враги. Чрезмерно поверхностным было полагать, будто мы можем пытаться подталкивать Россию к краху, не провоцируя при этом улучшения российско-китайских отношений. Почему мы об этом не подумали? Помню, как рассуждали эти эксперты по Китаю: «Ну, Китай ведь Россию ненавидит. А РФ ненавидит Китай. У них много разногласий, устойчивых отношений у них быть не может». А последние два года наблюдалось диаметрально противоположное!

Итак, от неверных оценок мы идём к неверным оценкам, и те ведут нас к новым неверным оценкам — и так далее, за одним следует другое. Я считаю, мы движемся по нисходящей спирали — если никто не попытается вернуться к действительности.

Дата публикации 10 апреля 2024 года.


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