Рупор кремлевской пропаганды: Внутреннее дело

ЕС считает перенос выборов на Украине и продление полномочий Зеленского внутренним делом Киева (с) Еврокомиссия

Вот собственно и вся болтовня про демократию и демократические процедуры. Когда "демократом" выгодно уничтожать демократические процедуры, уничтожение демократических процедур становится внутренним делом.

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