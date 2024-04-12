Рупор кремлевской пропаганды: Внутреннее дело
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ЕС считает перенос выборов на Украине и продление полномочий Зеленского внутренним делом Киева (с) Еврокомиссия
Вот собственно и вся болтовня про демократию и демократические процедуры. Когда "демократом" выгодно уничтожать демократические процедуры, уничтожение демократических процедур становится внутренним делом.
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Источник: Colonel Cassad
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