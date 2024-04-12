 

WCCFTech: iPhone SE 4 получит камеру Sony IMX503 и процессор A16 Bionic

12.04.2024, 19:40, Разное
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Согласно информации, опубликованной на портале WCCFTech со ссылкой на инсайдера negativeonehero, новый бюджетный iPhone SE четвертого поколения будет оснащен камерой Sony и процессором A16 Bionic от Apple.

Утечка раскрывает, что iPhone SE 4 будет иметь 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей с обновлением 60 Гц. За производительность устройства отвечает чип A16 Bionic, такой же, как в iPhone 14 Pro и в базовых моделях iPhone 15. Также ожидается наличие 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5.

Устройство получит одну основную камеру с сенсором Sony IMX503 на 12 Мп, аналогичную той, что использовалась в iPhone 12. Она будет поддерживать функции Deep Fusion, Smart HDR, портретной съемки и различные ИИ-режимы, но не будет иметь поддержки ночного режима съемки.

Среди прочих особенностей упоминаются поддержка Wi-Fi 6, модем связи Snapdragon X70, Face ID и чип Apple U1 UWB. Корпус устройства будет выполнен из алюминия, а передняя и задняя панели – из стекла.

Официальная презентация iPhone SE 4 ожидается весной 2025 года. Некоторые источники также утверждают, что бюджетный смартфон может быть представлен вместе с линейкой iPhone 16 осенью 2024 года, хотя это маловероятно.


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