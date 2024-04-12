 

Россиян, хулиганивших в День космонавтики, отправят мести космодромы

12.04.2024, 19:33, Разное
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Россияне, которые нарушали общественный порядок в День космонавтики и были по этому поводу приговорены к обязательным работам, могут не рассчитывать на пощаду – их отправят убирать космодромы и близлежащие территории. Такой подарок Роскосмосу сделали правоохранительные органы.

Поскольку отправка осужденных в Казахстан сопряжена с определёнными логистическими трудностями, речь идёт только о космодромах «Плесецк» и «Восточный». Туда направятся хулиганы, проживающие в Амурской, Архангельской и соседних областях.

«Метлу в руки и в автозаке на космодром – именно так мы будем воспитывать в гражданах уважение к непостижимому и изумительному миру космоса», – заявил автор идеи, генерал внутренней службы Михаил Еськов.

В Роскосмосе поблагодарили силовиков за «прекрасный подарок» и пожаловались на хроническую нехватку рабочих рук в подведомственных учреждениях. После каждого успешного пуска (и тем более после неудачных) необходимо не просто убирать территорию, но и восстанавливать стартовые столы, убирать несгоревшее ракетное топливо, тушить лесные пожары. Работы хулиганам хватит «на долгие годы», пообещали в госкорпорации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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