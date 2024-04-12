 

Sky – в Британии предложили отправить войска на Украину — но не подпускать их к линии фронта

12.04.2024, 19:22, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В интервью Sky News бывший министр Вооружённых сил Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Лондону необходимо рассмотреть возможность отправки своих солдат и офицеров на помощь ВСУ. При этом чиновник подчеркнул, что британские военные «даже близко не должны приближаться к зоне боевых действий», чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение НАТО с Россией.


AP

Великобритании следует рассмотреть возможность отправки войск на Украину. Но при этом они должны находиться вдали от линии фронта, заявил в интервью Sky News бывший министр вооружённых сил страны и депутат Джеймс Хиппи.

По его словам, военным Соединённого Королевства следует активно помогать подготовке ВСУ, но они «даже близко не должны приближаться к зоне боевых действий». «На мой взгляд, нужно быть очень, очень осторожным, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО», — подчеркнул чиновник.

Хиппи также призвал Лондон и его союзников предоставить Киеву ещё больше типов оружия. «Я думаю, нам придётся всерьёз озадачиться, чтобы понять, что ещё мы можем дать (Украине. — ИноТВ) из наших текущих запасов. Разобраться, каков следующий порог возможностей, на который мы могли бы выйти за пределами крылатых ракет Storm Shadow», — добавил он.

Кроме того, в беседе со Sky News экс-министр предположил, что Британии необходимо лучше подготовиться к отражению «растущих угроз». Он признался, что хотел бы увидеть современную версию системы времён холодной войны, готовящей всю страну — армию, промышленность и общественность — к потенциальному вооружённому конфликту.


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