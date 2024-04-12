 

Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет назад началась Славянская эпопея

12.04.2024, 19:12, Разное
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Как будто вчера, 10 лет назад отряд Стрелкова занял отделение милиции в Славянске.

Началась славянская эпопея, которая продолжалась до первых чисел июле 2014 года и без которой вряд ли бы ДНР смогла существовать, так как длительное время именно группировка ополченцев в Славянске и Краматорске сковывала основные силы ВСУ на Донбассе. Боевой путь многих будущих лидеров ДНР начинался именно там.

Помним и павших и живых. Славянск безусловно будет освобожден и вернется в состав России.

Источник: Colonel Cassad


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