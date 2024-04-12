Рупор кремлевской пропаганды: Сериал Fallout

Мы живём в век бедности, жадности, насилия и разрухи. Действительно, самое сердце федерального правительства, Вашингтон, превратился в то, что сейчас называют «Столичной Пустошью».

«Столичная Пустошь»… И как до этого дошло, Америка? Как лидеры одной из самых сильных наций на Земле позволили ей… умереть?

Ответ очень прост. Некомпетентность. Некомпетентность высших эшелонов власти. Мы слепо доверились полудуркам. У наших бравых лидеров было всё, что их душа желала — власть, богатство, престиж. И, понимаешь, Америка, они обленились. О да, а лень — это мать глупости.

Будьте уверены, я не повторю ошибок моих предшественников. Джон Генри Эдем отстроит страну — и отстроит её на века. По-американски. Разве ты, моя прекрасная Америка, этого не заслуживаешь? Разве не заслуживаешь будущего без войны, страха и ужасной неопределённости? Как президент Соединённых Штатов, я торжественно клянусь, что не позволю себе ни минуты, ни секунды покоя, пока все мы не обретём то, что давно заслужили. Место, которое мы сможем назвать настоящим домом. (с) президент Джон Генри Эдем, "Радио Анклава"

Посмотрел сериальную экранизацию "Fallout".

На удивление, оказалось вполне смотрибельно, особенно с учетом сильно заниженных ожиданий.

В первую часть играл еще в школе в 1997 году. От нее остались неизгладимые впечатления, потому что она была непохоже ни на что, что видел до этого.

Страшно сказать, почти 27 лет назад. У нас в стране "русские ответы Fallout" продолжают периодически выпускать, причем, со временем, ответы начали получаться вполне ничего.

Если расставлять по порядку в порядке убывания качества, то:

1. Fallout 2

2. Fallout 1

3. Fallout New Vegas

4. Fallout 4

5. Fallout 3

6. Fallout Tactics

7. Fallout 76

В общем, у этого мира огромный бэкграунд формировавшийся 27 лет.

Возвращаясь к сериалу.

О плюсах.

1. Тонна отсылок на Fallout 3, Fallout IV и Fallout New Vegas. Для тех, кто не играл, многое пройдет мимо. Те кто играл, наверняка будут много всего подмечать знакомого – Шейди Сэндс, НКР, ядер-кола, убежища, Кодсворт, робомозг, псина, Братство Стали, Анклав, рейдеры, стимпаки, антирад, радтараканы, гули, водный чип, жаренные игуаны на палке, ядерные батареи, вертибирды, дирижабль Братства стали, Волт-Тек, Роб-Ко, разговоры про войну, которая не меняется, бои за Анкоридж на Аляске, пип-бои, заправка с красной ракетой. В основном они уместны, в том числе и сюжетно. Как это будут смотреть те, кто с играми не знаком, сказать сложно.

2. Местами неплохая атмосфера ретрофутуристического постапокалипсиса, особенно в частных историях. Также интересна и атмосфера исследования сути экспериментов в убежище 33. Тут отмечу, что мне в Fallout все же нравился больше постапокалипсис, а не акцент на ретрофутуризме, который в 10х годах стал совсем уж гротескным.

3. Сюжет достаточно интересный, некоторые ходы перекликаются с первым сезоном "Мира дикого запада", который ранее снимали создатели "Fallout". Гуль-охотник уж больно похож на "человека в черном", а поиски ответов на вопрос о происходящем в убежище напоминают поиски ответов о том, почему "Мир дикого запада" так устроен.

4. Музыка взята прямо из игр, так что там напортачить было трудно. Расставлена в основном уместно. Сами треки в свое время заслушаны до дыр.

5. Как ни странно, хватает неплохого черного юмора. Присутствует и тонкий стеб над маккартизмом, антикоммунизмом, капитализмом.

6. Повесточки меньше, чем могло бы быть.

Из минусов.

1. Местами переигрывающие актеры + встречаются довольно посредственные экш-сцены.

2. Местами слишком явный CGI (бюджет видимо был ограниченный), особенно бросается в глаза на некоторых общих планах и при показе Брони Братства Стали.

3. У фанатов явно будет масса вопросов к создателям по поводу лора вселенной, так как сериала в некотором смысле продолжает события игр, особенно в плане раскрытия причин ядерной войны между США и Китаем, которая уничтожила почти все человечество. Также будут вопросы по истории НКР и Шейди Сендс, так как трактовка вступает в противоречие с событиями “Нью-Вегаса”.

4. Ретрофутуристический довоенный мир явно не дожали, хотя старались. Сама же сюжетная линия до войны, оставляет двойственное впечатление, в том числе уж слишком карикатурными антагонистами в финальном твисте. Кроме того, многие декорации слишком яркие для 200 лет разрухи.

5. Первый сезон заканчивается открытой концовкой, когда будет второй сезон и будет ли вообще, неизвестно.

В целом, достаточно крепкий ремесленный продукт, а как для экранизации игр (а они, как правило, совсем никакие), вполне неплохо. Видно, что авторы старались.

Полагаю, во вселенную Fallout данный продукт криво и косо, но впишется.

—