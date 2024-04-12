 

Музей NASA открывает выставку «Американские детали в корабле Гагарина»

12.04.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский музей аэронавтики в Хьюстоне впервые представит уникальные экспонаты, хранившиеся в архиве NASA 60 лет. Недавно с них был снят гриф «секретно» и теперь все желающие смогут ознакомиться с вкладом американских ученых в создание корабля «Восток-1».

Куратор выставки Джон Кингман утверждает, что корабль Гагарина состоял на 20% из американских запчастей. При его создании использовалась электропроводка с многопроволочными жилами, тангенциальные шпонки чикагского метизного завода имени Линкольна и другие дефицитные в СССР компоненты.

«СССР к тому времени в полной мере просто не обладал такими технологиями, чтобы самостоятельно создать корабль, ракету-носитель и запустить всё это без аварий в открытый космос. По указанию Хрущева через дипломатические каналы Королев связался с NASA и Вернером фон Брауном, чтобы получить необходимые детали и чертежи. Без нас Гагарина вообще бы не было в космосе или он бы улетел в другом направлении», — сказал Кингман.

В экспозиции также будут представлены микропроцессор Intel 4004 и графическая карта VGA, разработанные компанией Apple. Выставка откроется 12 апреля и продлится до конца года. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Врач Филёва: сыпь вокруг рта может свидетельствовать о недостатке цинка в организме

12.04 / Мнение: Потоп и немцы

12.04 / Baldur’s Gate 3 стала лучшей игрой на церемонии BAFTA Games Awards 2024

12.04 / Врач, готовивший Гагарина к полёту, рассказал о его аэрофобии

12.04 / Россия выделит 600 млрд рублей на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу

12.04 / Мнение: Советский рубль — 160 современных рублей

12.04 / Hi-Tech Mail.Ru: стоимость iPhone 14 опустилась в России до 62 тысяч рублей

12.04 / Как и с какой обувью миксовать платье с цветочным принтом весной: стильные “фишки” для женщин 40+

12.04 / Юрий Лоза открыл альтернативный музей космонавтики

12.04 / Выпирающий живот может оказаться симптомом опасных проблем со здоровьем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика