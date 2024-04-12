Музей NASA открывает выставку «Американские детали в корабле Гагарина»

Американский музей аэронавтики в Хьюстоне впервые представит уникальные экспонаты, хранившиеся в архиве NASA 60 лет. Недавно с них был снят гриф «секретно» и теперь все желающие смогут ознакомиться с вкладом американских ученых в создание корабля «Восток-1».

Куратор выставки Джон Кингман утверждает, что корабль Гагарина состоял на 20% из американских запчастей. При его создании использовалась электропроводка с многопроволочными жилами, тангенциальные шпонки чикагского метизного завода имени Линкольна и другие дефицитные в СССР компоненты.

«СССР к тому времени в полной мере просто не обладал такими технологиями, чтобы самостоятельно создать корабль, ракету-носитель и запустить всё это без аварий в открытый космос. По указанию Хрущева через дипломатические каналы Королев связался с NASA и Вернером фон Брауном, чтобы получить необходимые детали и чертежи. Без нас Гагарина вообще бы не было в космосе или он бы улетел в другом направлении», — сказал Кингман.

В экспозиции также будут представлены микропроцессор Intel 4004 и графическая карта VGA, разработанные компанией Apple. Выставка откроется 12 апреля и продлится до конца года.

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