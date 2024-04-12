 

Врач Филёва: сыпь вокруг рта может свидетельствовать о недостатке цинка в организме

12.04.2024, 17:25, Разное
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Недостаток цинка может привести к увеличению риска инфекций и другим проблемам со здоровьем, предупреждает врач Александра Филёва. Она советует внимательно следить за рационом, чтобы он содержал достаточное количество этого микроэлемента, так как заживление ран и нормальная работа иммунной системы зависят от его наличия. Цинк необходим для организма, но не накапливается в нем, поэтому его поступление должно быть регулярным.

Симптомы недостатка цинка могут включать сыпь вокруг рта и дольше заживающие раны. У женщин это также может вызвать нарушение менструального цикла, а у мужчин — проблемы с фертильностью. Общий дефицит цинка может снизить сексуальную активность и уровень тестостерона. Также его недостаток может вызвать диарею, проблемы с обонянием и зрением.

Важно отметить, что недостаток цинка может быть также вызван различными заболеваниями, включая желудочно-кишечные расстройства, сахарный диабет и ВИЧ-инфекцию. Некоторые лекарства и добавки также могут мешать его усвоению.

Эти сведения напоминают о важности внимательного отношения к своему питанию и здоровью, подчеркивая роль цинка в поддержании общего благополучия организма.


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