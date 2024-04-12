Мнение: Потоп и немцы



Тонущий Оренбург

Что же в итоге мы имеем по наводнению в Оренбургской области? Поскольку независимая журналистика в РФ давно уничтожена, прочесть мы можем только разного рода верноподданический бред с рефреном «Слава Путину», и догадываться придется исключительно самим. Впрочем, догадаться несложно – в РФ всё происходит по шаблону. Как с авиакатастрофами: что бы ни случилось, в происшествии обвинят пилотов, исключений в принципе не бывает. Так и с Орском: ежу понятно, что во всем обвинят местные власти. Вон, ввиду масштаба катастрофы уже прислали туда очередного из «татарской мафии», Файзулина-Хуснулина, который вынес ожидаемый вердикт: всё украли, дамба плохая

«Министр строительства Ирек Файзуллин во время визита в пострадавшую от паводков Оренбургскую область заявил, что насыпная дамба в Орске — это не более чем земляной вал. По его мнению, подобное сооружение не может стоить 1 млрд руб.»

Четыре сбоку – ваших нет. Федералы всегда будут правы и всех посадят, чтобы было шито-крыто.

А как на деле? А на деле придется читать между строк. Вот, например: нам сообщают, что построенная дамба могла остановить по расчетам подъем волны максимум до 3 м, а в итоге Урал поднялся до 10 м. Какой из этого вывод? Вывод, очевидно, таков, что дело не в том, что дамба «не выдержала», а в том, что она В ПРИНЦИПЕ не могла сдержать воду. Нифига себе – разница в три раза! Вода, получается, дамбу не то что «смыла» – она ее б и не заметила.

А отсюда все стенания федеральных СМИ про «украли» – это частности, а главный вопрос был – что денег изначально было недостаточно. Кстати, когда в 2014 году в области шли разборки, кто сколько украл на строительстве дамбы, в итоге смогли доказать «хищение» только 50 млн. руб. – из более чем 900 млн. всей сметы. С тех пор все бегают с этими полсотней миллионов как с писаной торбой «вот, разворовали, казнокрады!» – хотя любой, кто знает, как реально живет Россия, не может не понимать, что 50 из 900 – это, считай, ничто. В России на любом бюджетном строительстве принято воровать себе в карман как минимум (!) половину сметы. Обычно еще больше. 50 млн., которых сумели «накопать», говорят о феноменальном уровне ЧЕСТНОСТИ при бюджетном строительстве в этом самом Оренбуржье; люди, похоже, действительно «как для себя» делали.

Другое дело, что денег у них изначально было в разы меньше, чем нужно. А почему?

Смотрим дальше. Еще один шокирующий момент, который, однако, старательно никак не комментируется: мы видим, что весь пресловутый «миллиард» был выделен «на дамбу»… из регионального бюджета. Удивительная на самом деле история. А откуда, собственно, у региона – Оренбургской области – средства на капитальные сооружения? Может быть, это какая-то богатая самодостаточная область? Донор федерального бюджета?!

Опять смотрим. Естественно, нихрена. Оренбургская область, как и 80% всех областей в стране – дотационная. Попросту говоря, доходы внутри области ниже ее расходов. На поддержание штанов ей подкидывает от щедрот федеральный бюджет – просто чтобы сходились концы с концами.

Но, заметим! На дамбу области бюджет не дал ни шиша! «Нэ трэба», видимо – такой был ответ из Москвы. Нехрен, пущай заливает. И вот дальше интересно: дамбу в Орске все равно стали делать, хоть как-то! По всей видимости – каким-то прямо «хозспособом», из дерьма и палок, но чтоб была. Упорные люди. Я вижу одно объяснение феномена – немцы. Все-таки Оренбуржье – это всегда было место ссылки немцев, и в области немцы всегда «рулили». Губернаторы – Берг, Паслер… Русскому человеку свойственно тихо ненавидеть свое местопребывания, гори оно всё огнем (пресловутое «Русскому человеку в России жить не нравится») – а немцы не такие: из них хрен выбьешь именно ХОЗЯЙСКОЕ отношение к любому месту, куда б их ни забросила судьба. Вон, в Подмосковье немцы и побыли-то всего ничего в 1941 году – и то понастроили там наскоро дорог в безлюдье, которыми до сих пор пользуются. Или я рассказывал про дорогу на Пензу из Саратова, которую пленные немцы строили – она «кривая», но до сих пор «идёт»; а советские построили прямую – так она все время норовит в болоте утонуть. Так везде.

То есть, похоже, упрямые немцы решили, что в таком гиблом месте, как это Оренбуржье, жить без дамбы все равно нельзя, всех рано или поздно утопит к чертовой матери (как оно и вышло) – и пошли наперекор извечному нашему «авось» – стали все ж строить дамбу. Без денег. На свои, фактически. Москва (вот что тщательно сейчас скрывается!) откровенно послала регион к черту и не дала ни рубля.

Другое дело, что в России и немец пасует – силы Хаоса (они же силы природы) здесь сильнее упрямого Рацио. Наковыряли только 3 м – дальше всё. А надо было 10. Вспоминаю любимый фильм «Полет над гнездом кукушки» с МакМерфи-Николсоном: «Ну я так хотя бы попробовал!»

Эти попробовали – теперь приехавшие татары их и посадят. А надо по-русски – просто сидеть и тихо ненавидеть всё вокруг. Смоет всё однажды к дьяволу – да и черт с ним, не больно-то и хотелось.