Кто же враги у России? Кроме украинцев

Сотрудники полиции проникли в квартиру советника посольства Кыргызстана в Москве Манаса Жолдошбекова, требуя предъявить документы о постановке на миграционный учет.

Жолдошбеков и члены его семьи показали дипломатические паспорта, однако полицейских это не остановило. Они избили жену дипломата.

По словам депутата Верховного совета Кыргызстана Дастана Бекешева, «никто не пострадал, но инцидент был», однако добавил он, «российская милиция, видимо, озверела».

– Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета, — отметил депутат.

МИД Кыргызстана выразил озабоченность из-за действий московских полицейских и вручил российским дипломатам ноту. По их мнению, российские полицейские грубо нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» 1961 года.

На встрече с советником-консулом российского посольства Андреем Бурьевым кыргызская сторона отметила, что «такие действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Кыргызской Республики со стороны правоохранительных органов Российской Федерации являются недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в возможно кратчайшие сроки».

Тем временем, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что российские правоохранительные органы, расследуя теракт в «Крокус Сити Холлле», должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности и запрета пыток. Об этом он сказал 12 апреля в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает издание «Азия-Плюс».

– Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна, — заявил министр.

Глава МИД также отметил, что в результате «непродуманной информационной кампании» формируется «негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо».

По его словам, Таджикистан ожидает, что следствие по теракту пройдет беспристрастно и справедливо, а наказание понесут все: «и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления».

Напомним, вечером 22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человек, еще более 500 получили ранения.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех предполагаемых исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни. На фотографиях и видео из суда было видно, что обвиняемые сильно избиты: у Мирзоева на шее были обрывки пакета, у Рачабализоды забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании и пытались засунуть в рот, Файзова доставили в суд на каталке — в телеграм-каналах появлялась информация, что при задержании ему выдавили глаз.

Всего по обвинению в теракте арестованы 11 человек. Все они, кроме одного, — уроженцы Таджикистана.