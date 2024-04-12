Baldur’s Gate 3 стала лучшей игрой на церемонии BAFTA Games Awards 2024

На церемонии BAFTA Games Awards 2024 фэнтезийная RPG Baldur’s Gate 3 была удостоена пяти престижных наград, включая главную — “Лучшая игра”. Об этом рассказали на официальном сайте организации.

В общей сложности игра получила пять наград: “Лучшая игра”, “Лучшая музыка”, “Лучшее повествование”, “Лучший исполнитель роли второго плана” (Эндрю Винкотт) и “EE Игра года”.

Среди других победителей были отмечены Dave the Diver за лучший геймдизайн, Hi-Fi RUSH — за “Лучшую анимацию”, а Cyberpunk 2077 — в категории “Лучшая обновляющаяся игра” благодаря вышедшему в 2023 году сюжетному дополнению “Призрачная свобода” и патчам с исправлениями, новым контентом и механиками.

Игра Alan Wake 2 также отметилась, одержав победу в двух номинациях — за художественные достижения и в области звука. Награду в категории “Лучший исполнитель главной роли” получил актер Наджи Джетер за роль Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.