 

Врач, готовивший Гагарина к полёту, рассказал о его аэрофобии

12.04.2024, 15:33, Разное
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Психолог Александр Верховцев, входивший в команду подготовки первого космонавта, раскрыл уникальный факт из биографии Юрия Гагарина – он очень хотел отправиться в космос, но боялся летательных аппаратов и высоты.

Впервые об этом стало известно после полётов на Ту-104 на высоте 10 километров для симуляции невесомости.

– Деваться нам было уже некуда, так как Гагарина утвердили в ЦК и Хрущёв лично следил за ходом подготовки. В беседе с Юрой я выяснил, что даже в академии он часто летал на МиГ-15 с закрытыми глазами. Мы сошлись на том, что настоящий профессионал не обязан любить свою работу, но должен выполнять её безукоризненно. Как сантехники, например, – рассказал врач.

Позже доктор Верховцев смог найти особый подход, чтобы избавить Гагарина от фобий.

– Пробовали гипноз и медитацию, но помогло совсем другое. Как и любому советскому человеку, Юре хотелось побывать за границей. Он ложился в тренировочный макет корабля, закрывал глаза и представлял как покидает СССР. Так у него сформировалась положительная реакция на корабль. Собственно, на волне эмоций он и сказал своё знаменитое «Поехали!», – добавил Верховцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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