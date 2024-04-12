 

Россия выделит 600 млрд рублей на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу

12.04.2024, 15:10, Разное
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В российском бюджете значительные средства будут выделены на проект создания сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне и Марсу. Об этом пишет агентство “Прайм” со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По оценкам, общий объем финансирования этого проекта в рамках программы “Космическая деятельность России” составит около 600 млрд рублей, а само решение было принято в прошлом году.

Мантуров отметил, что в рамках той же программы на космодроме Восточный планируется создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Реализация этого проекта ожидается в период с 2025 по 2035 годы, а первый летный испытательный запуск ракеты запланирован на 2033 год.

11 апреля новая российская ракета тяжелого класса “Ангара-А5” стартовала с космодрома Восточный. Она успешно вывела на орбиту спутник “Гагаринец”.

В “Роскосмосе” подчеркнули, что основная цель запуска была достигнута, а разгонный блок “Орион”, доставивший на орбиту испытательную полезную нагрузку, выполнил свою задачу.


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