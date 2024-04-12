Мнение: Советский рубль — 160 современных рублей

Горбачёв, конечно, сдал страну американцам, с этим никто не спорит. Однако обвинять его в крахе СССР было бы несправедливо. Если бы последний генсек был настроен говорить на эти темы всерьёз, он мог бы выразиться цитатой из фильма: «всё уже украдено до нас».

Давайте сравним для начала зарплаты и цены. Сравнивать на этот раз будем по золоту.

В 1985 году золото советской 583-й пробы стоило 43 рубля за грамм. Сейчас золото уже 585-й пробы стоит, допустим, 6900 рублей за грамм.

Я привожу розничные цены, так как покупать чистое золото советским гражданам было запрещено. Забавный факт: в брежневском СССР чеканили инвестиционные монеты «Сеятель» из золота 900 пробы, но… только для иностранцев. Это была сознательная государственная политика: копить золото, валюту, недвижимость и прочие реальные ценности советский человек права не имел, ему разрешалось покупать только ограниченный набор благ для личного пользования.

Сейчас, кстати, жители России могут сеятелей купить свободно — хотя, конечно, разумнее брать не сеятелей, а победоносцев. У меня в «Школе Капитализма» на неделе вышли две статьи на эту тему — про 13 видов вложений в золото и про причины, по которым золото плохо подходит для инвестиций и спекуляций, но является необходимым инструментом для карабканья по социальному склону наверх (статья 1,статья 2).

Так вот, разделив 6900 на 43 мы обнаружим, что в 1985 (год воцарения Горбачёва) советский рубль был примерно равен 160 современным рублям.

Знаменитая зарплата советского инженера — 120 рублей — это 19’200 рублей по нынешним ценам. Пенсия уважаемого колхозника в 40 рублей (бывали и меньше) — 6400 рублей. Высокая, вызывающая уважение, «мужская» зарплата — 300 рублей — это 48’000 современных рублей.

Теперь немного магазинных цен из 1985 (сразу перевожу в современные рубли):

— десяток яиц: 192 рубля;

— килограмм мяса на рынке: 800 рублей;

— бутылка водки: 870 рублей;

— сборник детективов Агаты Кристи у букинистов: 5’600 рублей;

— фирменные джинсы: 24’000 рублей;

— видеокассета: 48’000 рублей;

— цветной телевизор: 104’000 рублей;

— советский видеомагнитофон (из-под полы): 320’000 рублей;

— автомобиль жигули (без очереди): 2’000’000 рублей.

Цены выше — реальные, не нарисованные. К примеру, яйца или водку можно было купить в обычных магазинах с «ненавязчивым советским сервисом», так что на эти продукты цены я брал магазинные. Советские видеомагнитофоны были дефицитом, так что их цену я брал по чёрному рынку.

Квартир в списке нет, так как квартирный рынок был увечным: купить квартиру без очереди можно было только за взятку, но взятки такого рода могли закончиться реальным уголовным сроком. Читатели пишут, что самые оборотистые граждане приобретали индивидуальные дома в городской черте — там правила приобретения были попроще. Однако цены на такие дома были столь высоки, что живущему «на одну зарплату» пришлось бы копить на личный дом в Ленинграде или в Москве больше 100 лет.

Вернёмся к золоту и к Горбачёву. В США в 1985 золотые украшения продавались по цене в 10,5 долларов за грамм. В СССР, напомню, было 43 рубля за грамм. Таким образом, реальный валютный курс составлял… 4 рубля за доллар. Наша расчётная цифра выглядит вполне правдоподобно, так как примерно по такому курсу спекулянты доллары и продавали: у них доллары можно было купить за 4-5 рублей.

И это создавало проблему для Горбачёва. СССР был второй экономикой мира и мощной промышленной державой только при курсе в 59 копеек за доллар, то есть при безнадёжно оторванном от реальности курсе. В реальном мире, в котором доллар стоил 4 рубля, экономика СССР бултыхалась в конце второй десятки стран, примерно на уровне маленьких Австрии или Бельгии (ссылка). Вести экономическую войну против США такая разница в размерах не позволяла бы, даже если бы СССР не зависел безнадёжно от закупки зерна в Канаде.

Несколько цитат из дневника Черняева — высокопоставленного советского чиновника.

22 июля 1972. СССР закупил в США на 750 млн. долларов кормового зерна («чтобы выполнить обещание кормить советских людей мясом»). В нашей печати, конечно, об этом ничего нет, хотя сделка, которую по величине приравнивают к ленд-лизу, беспрецедентна в истории СССР.

8 августа 1972. Опять день за днем по 35–36° <…> [В Астраханской области – К. А.] озимые посевы выгорели на 100 %, пересев стоил столько-то; яровые 2 погибли на 100 %; весной от голода погибло столько-то голов скота; сейчас в день гибнет столько-то; луга и выпасы – все сгорели; осенью скот кормить будет нечем. Питьевой воды в Астрахани (по гигиеническим нормам) практически нет. Канализация разладилась. Холера разрастается. И т. п. <…> Брежнев велел направить в сельское хозяйство 50’000 военных машин и еще 25’000 снять (невзирая ни на какие обстоятельства) из промышленности и также направить на уборку, чтобы там, где урожай получился, собрать все, что можно. (Кстати, в Москве исчезли поливальные машины – они отправлены туда же). И в то же время для Брежнева в Крыму <…> – бассейн с раздвигающимися стенками и с прозрачным куполом, который может прикрывать от ветра с моря или вообще превращаться в крышу. Неподалеку от этой «дачи № 1» недавно построены другие дачи, в частности, для больших министров и отдельных завов и замов из ЦК – особняки четырехэтажные с японскими обоями, с барами и кондиционерами, с венгерской специальной мебелью и балконами, нависающими над морем.

31 декабря 1972. Перед 50-летием был пленум ЦК. <…> Брежнев произнес большую речь <…> «Не выполняем пятилетнего плана практически по всем показателям, за исключением отдельных». <…> «Как Вам не стыдно, товарищ Казанец [министр чёрной металлургии – К. А.] хвалитесь, что выплавляете больше США… А качество металла? А то, что из каждой тонны только 40 % выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное – в шлак и в стружку?!» <…> «Мы по-прежнему получаем 90 копеек [прибыли – К. А.] на один рубль вложений, а американцы – наоборот (на 90 центов – один доллар)».

17 декабря 1973. План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой промышленности и т. д. На 1974 г. намечен предельно напряженный план, иначе горит пятилетка: за три ее года прирост 44 млрд. рублей из 103 млрд. запланированных на всю пятилетку. <…> 60–70 млн. тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по производительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в два раза больше

Заметки были сделаны более чем за 10 лет до назначения Горбачёва генеральным секретарём, а к 1985 ситуация только ухудшилась. Когда Горбачёв пришёл к власти, он получил в наследство маленькую, дышащую на ладан экономику, которая пребывала уже на пороге клинической смерти и безнадёжно зависела от США.

Может быть, Путин, окажись он в кресле генсека в 1985, и сумел бы вытянуть СССР из кризиса, не знаю. Сервильный Горбачёв, однако, управленческим гением не был: он просто пошёл к американцам и дружелюбно завилял хвостом, надеясь, что добрые империалисты помогут ему провести необходимые реформы. Как мы знаем из дальнейшей истории, американцы воспользовались капитуляцией СССР в своих интересах… не забыв, впрочем, наградить Михаила Сергеевича Филадельфийской медалью Свободы «за мужественную роль в окончании холодной войны».