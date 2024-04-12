 

Юрий Лоза открыл альтернативный музей космонавтики

12.04.2024, 13:33, Разное
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Певец и композитор Юрий Лоза 12 апреля пригласил всех желающих в честь открытия бесплатно посетить альтернативный музей космонавтики, расположившийся в подмосковной деревне Юрьево, рядом с загородным домом артиста. По словам основателя нового просветительского учреждения, строительство одноэтажного помещения площадью 700 м² велось в течение 10 лет и завершилось буквально в конце марта.

«Не смотрите, что падает штукатурка, тут если что, то ФАП недалеко, а через месяцок, когда шум уляжется, завезут новых джамшутов и всё доделаем, – рассказал директор музея, проводя экскурсию для первой группы посетителей. – Тут вся правдивая история так называемой космонавтики».

 В экспозиции посетители смогут полюбоваться «глобусом плоской Земли», обломками небесной тверди и вырезками научных публикаций лучших «плоскоземельщиков» планеты, отдельный зал будет посвящён разоблачению фальсификаций американской программы «Аполлон». Входной билет желающим увидеть альтернативный космос обойдётся в 1000 рублей, групповая экскурсия (в случае если группа наберётся) – 2000 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрены скидки, члены Российского общества плоскоземельщиков смогут посетить заведение бесплатно при предъявлении удостоверения с печатью. 

«Хочу, чтобы больше людей знало правду, а не сказки о Гагарине, Королёве и Пересильд», – пояснил создатель. 

Режим работы альтернативного музея космонавтики произвольный, но сам владелец заявил, что «ждёт гостей в любое время». В случае своего отсутствия открыть доступ и провести экскурсию может сосед Лозы по даче Михалыч. Первыми новый объект посетила группа из трёх человек, работающих на известном федеральном телеканале. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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