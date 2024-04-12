 

Врач-терапевт Юлия Этлис: выпирающий живот может оказаться симптомом опасных проблем со здоровьем

12.04.2024, 11:50, Разное
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Врач-терапевт Юлия Этлис предупреждает о связи между выпирающим животом и опасными для здоровья проблемами.

Живот, выпирающий как ниже пупка, так и выше, может быть сигналом о нарушении обмена веществ и инсулинорезистентности. Это подтверждается медицинскими исследованиями.

Специалист отмечает, что такие проблемы обычно связаны с образом жизни, который может в себя включать избыточное потребление сладкого, сидячий образ жизни и недостаток физической активности.

Основной признак нарушенного обмена веществ и инсулинорезистентности – лишний вес из-за избытка жировой ткани.

Это происходит потому, что при инсулинорезистентности глюкоза остается в крови, что способствует образованию жира, увеличивая тем самым риск возникновения лишнего веса.

Доктор также подчеркивает, что скопления висцерального жира в области живота могут быть особенно опасными, они увеличивают риск серьезных заболеваний, таких как гипертония, инфаркт, инсульт и болезнь Альцгеймера.


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