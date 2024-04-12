 

Safari на iPhone и Mac перестал открывать ссылки на посты в Telegram

12.04.2024, 10:40, Разное
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Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах, об этом пишет редакция ресурса iPhones.ru.

В мобильной версии браузера Safari, при попытке перейти по ссылке, ведущей в Telegram, появляется красный баннер с предупреждением о потенциальной опасности ресурса. Причем пропустить это предупреждение невозможно.

Текст уведомления гласит: “Этот веб-сайт может попытаться обманным способом заставить вас выполнить небезопасные действия, например установить ПО или сообщить личную или финансовую информацию, такую как пароли, номера телефонов или данные кредитных карт”.

В случае с версией Safari для macOS, ссылки на Telegram просто не загружаются.

Причины данной проблемы не объявлены. Ни Telegram, ни Apple не прокомментировали ситуацию на момент публикации новости.

Предположения ресурса iPhones.ru касаются возможной связи этой блокировки с массовыми взломами аккаунтов Apple ID, о которых компания предупредила пользователей 11 апреля.


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