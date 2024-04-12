 

При запуске «Ангары» использовали кадило, которым в 1961 году освящали корабль Гагарина

12.04.2024, 9:33, Разное
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов поздравил россиян с успешным запуском ракеты-носителя «Ангара-А5» и рассказал о причинах переноса старта 9 и 10 апреля.

Оказалось, что на космодром Восточный не успели вовремя доставить кадило, без которого невозможно было провести обряд освящения ракеты и разгонного блока.

– По традиции подобные запуски освящаются тем самым кадилом, которое использовалось для корабля «Восток-1» Гагарина. Эта реликвия отечественной космонавтики, которая уже 60 лет позволяет нам покорять межзвёздное пространство, – рассказал Борисов.

Кадило было выпущено на Кировском заводе в Ленинграде в 1960 году по личному распоряжению Сергея Королёва. Как писал в «Правде» советский академик, при покорении космического пространства «нужно использовать все силы, понятные и не очень».

– Мы сегодня делаем то, что никто до нас не делал. И если есть хоть малейший шанс, что освящение корабля позволит решить поставленные задачи, наш долг воспользоваться этой возможностью, – объяснил создатель советской космической программы в статье, опубликованной в «Правде» в марте 1961 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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