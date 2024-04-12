Мнение: Как же это случилось в Крокусе?

(Легенда о втором управляющем контуре)

Поскольку никакие, даже самые дичайшие несоответствия в нелепице «официальной версии» по теракту в Крокусе никто уже, понятно, не будет даже пытаться как-то приглаживать, и всё теперь встанет в ряд таких же странных и диких терактов на территории РФ в последние 20 лет невиданного путинского процветания – мне захотелось как-то просто поразмышлять обо всем этом – спокойно, без цензуры, чтобы хоть для себя понять – что это вообще могло бы быть. Потому что белые нитки слишком уж торчат в этот раз буквально изо всех щелей, а разложение как самой власти, так и «общественного мнения» в РФ достигло самых постыдных и циничных пределов.

Всё слишком тупо и нелепо. Я бы выделил три самых вопиющих фактора, которые, что называется, «ни в какие ворота не лезут» (хотя кто-то возможно, добавит еще пару-тройку, тут уже вкусовщина).

1. Как вообще могла прийти в голову идея – уезжать с места теракта на той же машине, на какой и приехали?

2. Как это – огромный самый престижный концертный зал в России сгорел как свечка только оттого, что в зале подожгли бутылками с бензином несколько кресел?

3. Куда вообще ехали террористы и, главное, зачем? Почему они не захотели раствориться на первое время среди сотен тысяч своих же соплеменников в РФ, спокойно уйдя вместе с бегущими зрителями?

Ну, наверно, даже четыре:

4. Почему террористы не прятали лица во время теракта, если, как выяснилось, они планировали выжить, а Крокус переполнен камерами?

Всё – сплошная нелепость. При этом, конечно, все это не помешает требованиям публики «отвлечься от конспирологии» и предложить «простое и исчерпывающее объяснение», читай – официальную версию. Беда в том, что эта «простота» буквально хуже воровства, поскольку она (с какими-то украинскими таджиками, действующими через ЦРУ в горах Афганистанана) выглядит не просто высосанной из пальца, но откровенно абсурдной. Значит, без «конспирологии» не обойтись. Применяясь к уровню стандартной аудитории: ДА, безусловно, у нас есть простое, понятное и всё объясняющее представление, что молнии при грозе возникают оттого, что это Илья-пророк ездит по небу в своей огненной колеснице; но придется вместо него все же понаписать всяких жутких формул про атмосферное электричество и всякие прочие сложные, непонятные и контринтуитивные вещи (в самом деле – откуда в небе электричество? Оно же из розетки появляется!)

Конспирология. Второй контур

Для того, чтобы приблизиться к пониманию того, что реально могло привести к «Крокусу», придется начать издалека: со странной загадки – как была устроена система государственного управления в загадочном СССР.

В стране до сих пор еще живет масса народу, заставшего СССР во вполне сознательном возрасте, и большинство сильно удивится и даже разозлится – а что такого странного было в управлении совком? Мы ж, мол, при нем жили – и ничего странного не замечали; все было нормально, никому и в голову не приходило изумляться. Что там странного? Да все ж знали, как совок управлялся!

Тем не менее из-за того, что для всех система была привычной, она не переставала оставаться непостижимой – просто в совке этим вещам очень не поощрялось удивляться и вообще об этом спрашивать. Была такая большая Фигура Умолчания; все знали, что в комнате живет слон, но «по умолчанию» было принято считать, что никакого слона в комнате нет.

Управление СССРом на всех уровнях происходило как бы в двух контурах одновременно, даже связь между которыми не была, так сказать, четко зафиксирована «в документации» и существовала как бы «по понятиям» – другими словами, она вообще не была отражена в действующих советских законах, начиная с «советской Конституции» с 1936 года; тем не менее загадочным образом двухконтурная система вполне себе работала! Без объяснений.

Речь, конечно, о системах «двойного управления», причем на всех уровнях – от района и города до государства в целом. Советские прекрасно знали, что у них существуют, «как у всех», так называемые «советские органы управления»: на уровне районов это райсоветы и райисполкомы. Райсоветы принимали постановления «по жизни района», а непосредственно чиновники, руководившие конкретными сферами – ЖКХ, водоснабжение, дорожное строительство, школы, больницы и т.п. – сидели в райисполкоме. На уровне городов это были, соответственно, горсоветы и горисполкомы. На уровне областей и республик – облсоветы и облисполкомы.

Однако одновременно был и другой какой-то контур власти, который также был представлен на всех горизонтальных уровнях управления, параллельно с «советским»: это райкомы КПСС, горкомы КПСС и обкомы КПСС! Чем занимались эти, как называлось, «партийные» органы? Может быть, они отличались – вместо презренной прозы типа водоснабжения обкомы-райкомы витали в горных высях, делали «идеологию»?! Да, идеологией парторганы занимались тоже – но и всей «прозой» они занимались тоже! Фактически – горкомы и горисполкомы занимались одним и тем же!

Как это и зачем?? К чему было это дублирование? Которое, заметим, повторялось и на самом высшем уровне: вроде бы всем «народным хозяйством» занимался – как в других странах – Совет министров СССР… Но одновременно присутствовал ЦК КПСС и некое Политбюро, которое… правильно, также занималось тем же самым, работая как тоже орган управления государством, которым, по идее, уже и так управляет Совет Министров.

Зачем существовали два параллельных органа управления?! Более продвинутые совки тут обязательно уточнят: да нет же, они не были параллельными! Все советские люди знали, что между ними была иерархия! «Партийные» не работали «в параллель» с «советскими» – нет, партийные были «старше». Они командовали «советскими»!

Важное пояснение, но яснее не стало. Значит, горком управлял райисполкомом, ок. Но зачем?

Может быть, это было что-то вроде оккупационной системы? – осенит кого-то самого пытливого. Члены «ордена меченосцев» (как Сталин называл партию большевиков) таким образом подминали под себя советские, то есть ВЫБОРНЫЕ органы? Т.е. органы, которые никто не избирал («партийные») – таким образом контролировали тех, кого избрал народ через Советы, то есть таким образом некая внешняя никем не избранная сила 70 лет подминала под себя народных избранников, то есть, по сути, Демократию?

Идея интересная и богатая – если только не брать в расчет, что и так называемых представителей «советских» органов власти… тоже ведь никто не избирал. В СССР, как мы помним, выборы на всех «этажах» власти проходили исключительно по формуле «один из одного», то есть советские «выборы» выборами не были ни в каком смысле, и значит, никакая демократия там не ночевала. Функционеры в «советских» органах были такие же «назначенные», как и «партийные» – только советские были пониже рангом. Но тогда вообще непонятно – какой смысл?! Одни никем не избранные «руководили» другими никем не избранными – при том, что… по советским законам вообще ниоткуда, собственно, не следовало, что те же райисполкомы – и выше, вплоть до Совета Министров СССР – вообще должны хоть как-то подчиняться тем же «парторганам», от райкомов до Политбюро. Собственно, ни про какую «Партию» в Конституции СССР 1936 года («сталинской») вообще не было ни слова. Даже о том, что она вообще есть, не говоря уж о том, что эта «партия» должна руководить хоть чем-то в стране!

В 1977 году, при Брежневе, чтобы придать происходящему в СССР хоть какую-то легитимность, приняли новую («брежневскую») Конституцию – куда вставили далее крайне знаменитую (и пресловутую) Шестую Статью – в которой впервые (!) на 60-м году Советской власти появилось первое упоминание о «партии». Там говорилось, что «партия – это руководящая и направляющая сила Советского государства».

Строго говоря, в столь общем виде эта статья не проясняла ситуации; по-прежнему прямо из нее не следовало, как и почему другие органы власти в СССР должны все ж подчиняться решениям партийных комитетов.

Тем не менее, именно вот эта, крайне нелепая и громоздкая система управления государством, когда существуют независимо друг от друга две РАЗНЫХ вертикальных структуры, пронизывающих ВСЕ органы управления и находящихся в сложных отношениях подчинения (и при этом ОБЕ абсолютно независимы от собственно населения, которое реально не имеет влияния ни на одну, ни на другую) – это была «фишка» совка все его 70 лет.

Соответственно, когда после 1991 года совок рухнул, а «партия» со всеми ее обкомами-райкомами утратила монополию на власть – в России и в других бывших советских республиках, по идее, произошло некое упрощение, «уполовинование» и «возвращение к норме» в системе управления: управление страной стало «обычным», «одинарным»: есть те же райсоветы и главы, гордумы и мэры, на уровне областей – региональные правительства, на уровне России – Дума и Совет министров, реально выборные органы, настоящая, словом, демократия! Второй непонятный (и при этом «старший», но непонятно откуда берущийся) «контур управления» вроде бы навсегда исчез. Демократия!

Но так ли это? Может быть, все это если и было в 90е и начале двухтысячных, после краха совка с его диковинной «двухконтурностью» – лишь мираж? Или мы пожили при демократии совсем недолго, а после этого «второй контур» давно уже снова восстановлен, цветет и пахнет как ни в чем ни бывало? Все это было лишь вступление, а собственно гипотеза – конечно, на моем Бусти!! По адресу, который все знают: https://boosty.to/sapojnik