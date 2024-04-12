Мнение: Рубль – главная внешнеторговая валюта, за счет чего вырос бюджет России и 10 миллионов самозанятых

1. То, о чём так долго говорили сторонники дедолларизации, произошло. Рубль впервые занял первое место в расчётах за внешнюю торговлю России (ссылка):



Доля рубля в расчетах за экспорт России достигла максимума с августа 2023 года — 41,6%, а за импорт — 38,1%. Таким образом, в феврале 2024-го рубль впервые стал ведущей валютой во внешнеторговых расчетах РФ. <…>

«В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)», — указывает [ЦБ РФ].

— Во-первых, это снижает валютные риски расчетов по сравнению с расчетами в деньгах недружественных стран. Во-вторых, есть ликвидный валютный рынок: пара юань-рубль стала основной для России. Дополнительный фактор — высокие ставки по рублевым депозитам, — указывает директор проектов Arthur Consulting Николай Назаров.

Рост доли рубля в расчетах — очевидное следствие роста доверия зарубежных контрагентов к российской валюте.

— Российские экспортеры готовы принимать оплату в рублях, а торговый баланс РФ устойчиво профицитный, то есть отечественный товарный экспорт, оплачиваемый в рублях, обеспечивает необходимую ликвидность и привлекательность рубля для внешних контрагентов, — отмечает аналитик.

Рост доли рубля также связан с углублением взаимной торговли между Россией и Китаем — нынешним крупнейшим партнером России. Расчеты в юанях снизились, скорее всего, технически, так как растет доля рубля, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, в юанях Россия рассчитывается преимущественно с самим Китаем, а в рублях — с большим количеством стран и контрагентов, добавляет эксперт.

2. Бюджет России на зависть западным странам продолжает оставаться стабильным, наши доходы растут. Чтобы как-то объяснить это, западные журналисты продолжают делать вид, будто дело тут в росте цен на нефть и газ (ссылка):





Россия резко увеличила доходы в бюджет из-за роста цен на нефть.

Так считает Bloomberg. Хотя если посмотреть на его же диаграмму, очевидно, что основной прирост бюджетных поступлений принесли все-таки не нефтегаз, а другие промышленные отрасли.

Согласно заявлению Минфина, в России наблюдается «устойчивая положительная динамика» в притоке денег в бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей ($94 млрд), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении.

Доходы от нефти и газа также росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал «рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний».

Однако в абсолютных цифрах, очевидно, что является реальным «двигателем бюджета».

3. Ещё один важный рекорд (ссылка):

Суммарное число самозанятых в России достигло десяти миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Уточняется, что более половины из них ранее не декларировали свои доходы. «Это новые лица», — пояснили в ведомстве.

Согласно сведениям ФНС, ежедневно в стране самозанятыми становятся более 8,5 тысячи человек. В число наиболее популярных направлений деятельности вошли услуги такси, красоты, перевозки грузов, а также сдача в аренду квартир.

Кроме того, высоким уровнем востребованности у самозанятых в России пользуются ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства и репетиторство. При этом самыми высокооплачиваемыми видами бизнеса у самозанятых являются IT-услуги, маркетинг и реклама, резюмировали в ведомстве.