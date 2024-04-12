 

Мнение «аналитика»: О мании величия… У русских — не лечится?

12.04.2024, 2:00, Разное
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И вот, казалось бы, за последние годы случилось достаточно, чтобы массовое сознание россиян прояснилось от грёз по «великим делам». Чтобы начать адекватно оценивать себя, страну, её возможности, её истинное место в мире. Но…

Социологические опросы показывают, что всё глухо. Не готов русский человек «обменивать» абстрактное величие на реальное благополучие.

Россияне чаще связывают величие своей страны с экономическими успехами, а не только с внешнеполитическими достижениями. Такие результаты дал опрос ВЦИОМ, прошедший 29 марта 2024 года. Он был посвящён статусу России как «великой державы».

Относительное большинство россиян (41%) по-прежнему считает, что цель России — «быть одной из десяти экономически развитых и политически влиятельных стран мира». На втором месте идёт вариант «вернуть статус супердержавы, какой был у #СССР» — его поддерживает 37% опрошенных.

Другой вопрос касался того, чего еще должна добиться #Россия, чтобы считаться «великой» державой. Среди пяти самых популярных ответов только два связаны с экономикой: «развитие экономики / сильная экономика / снижение цен» (19%) и «благосостояние своего народа / повышение уровня жизни / повышение зарплат и пенсий» (12%). Также популярными ответами оказались «восстановить отношения с другими странами» (14%) и «больше заниматься внутренней политикой / развитие страны, регионов» (12%). Вариант с успешным завершением СВО тоже набрал 12%.

Итак, три четверти россиян считают самым важным либо статус «сверхдержавы», либо, как минимум, одной из самых влиятельных. То есть, либо в одном ряду с Китаем и #США, либо на уровне Великобритании и Франции. На меньшее не согласны. Относительно уровня и качества жизни мыслей в голове почти нет.

В общем, это не лечится?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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