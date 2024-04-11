 

Sky News – «просто не готовы умирать» — украинцы бегут из страны, опасаясь отправки на фронт

11.04.2024, 23:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинцы, которые не хотят оказаться на передовой, активно пользуются услугами людей, помогающим им перейти границы, пишет Sky News. Один из контрабандистов рассказал телеканалу, что не испытывает отбоя от клиентов, и раскритиковал правительство Зеленского за стремление «лишить целое поколение будущего».


AP

ВСУ испытывают серьёзные трудности с набором новобранцев. Многие украинцы не хотят брать в руки оружие и пользуются услугами контрабандистов, которые обещают вывезти их из страны, пишет Sky News.

Телеканал пообщался с мужчиной по имени Стас, который помогает своим соотечественникам тайно покидать Украину. Хотя цена перехода границ доходит до $6 тыс., он не испытывает недостатка в клиентах и настаивает, что преследует единственную цель — спасение жизней.    

«Они просто не готовы умирать, ребята не готовы хоронить себя заживо. Поэтому к нам обращаются за помощью. К нам обращается значительное количество людей», — рассказал собеседник Sky News.

Стас также раскритиковал украинские власти, которые пытаются ужесточить законы, связанные с мобилизацией. По его словам, тем самым Зеленский и его генералы «лишают целое поколение будущего».

Контрабандисту не понравилось предположение корреспондента Sky News, что он действует в корыстных целях. «Я не хочу на это отвечать», — заявил Стас после долгой паузы, а затем добавил: «Человек, который понимает, что (этих людей. — ИноТВ) могут отправить на войну, не задаёт таких глупых вопросов».


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