Низкое давление может быть признаком внутреннего кровотечения, предупреждает врач Кулешов

Медицинский специалист, доктор Роман Кулешов подчеркивает, что низкое давление у человека может быть связано с тайным кровотечением в организме, вызванным нераспознанными заболеваниями. Если человек начинает испытывать симптомы гипотонии, это может свидетельствовать о потере крови, о которой он даже не подозревает. Это внутреннее кровотечение, как отмечает доктор Кулешов, может быть вызвано существующим заболеванием и оставаться незамеченным.

Гипотония, определяемая как давление ниже 100/60 (в то время как нормальное давление составляет 120/80), может быть следствием внутреннего кровотечения. Такого рода кровотечение, как правило, не является значительным, поэтому человек обычно не обращает на него внимания.

Доктор Кулешов также выделяет некоторые заболевания, которые могут вызвать гипотонию из-за внутреннего кровотечения, такие как патологии желудочно-кишечного тракта, язвенные колиты, опухоли кишечника, миома матки или эндометриоз у женщин, а также проблемы с тромбозом, тромбоэмболией, инфарктом, обезвоживанием и нарушениями ритма сердца.

Симптомы патологического понижения давления могут включать в себя:

– Головную боль;

– Головокружение;

– Сильную слабость;

– Бледность;

– Обильное потоотделение;

– Частый пульс;

– Одышку;

– Обморочное состояние.