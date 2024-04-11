 

Новые горизонты: Япония в космосе

11.04.2024, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден объявил о планах отправить двух японских астронавтов в космос на пресс-конференции с премьер-министром Японии, Фумио Кисидой. Он отметил, что один из них станет первым неамериканцем, приземлившимся на Луну.

В ранее подписанных соглашениях между Китаем и Таиландом о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станциях также содержится важная информация. Согласно меморандуму, страны создадут совместную рабочую группу по изучению и освоению космоса, включая обмен данными и обучение персонала.

Еще одной значимой новостью в космической сфере стало объявление от “Роскосмоса”. В госкорпорации рассказали о дате следующего выхода российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос — это произойдет 25-26 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о планах отправки белорусского космонавта в космос.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Американец получил 5 пожизненных сроков за попытку самостоятельно расследовать убийство президента Кеннеди

11.04 / Новые iPhone 16: изменения в емкости аккумулятора

11.04 / Низкое давление может быть признаком внутреннего кровотечения, предупреждает врач Кулешов

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Молитва святым Вовану и Лексусу

11.04 / В Музее космонавтики покажут обломки небесной тверди, упавшие на Землю после полёта Гагарина

11.04 / Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой

11.04 / Экономика Того выросла на 20 процентов после скармливания львам главы Центробанка

11.04 / Сатана храм не взорвал — лишь сатанистов попугал

11.04 / Гормональное влияние на настроение – какие продукты помогают поддерживать баланс

11.04 / Гастроэнтеролог назвала дневную норму шоколада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика