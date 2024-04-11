Новые горизонты: Япония в космосе

Президент США Джо Байден объявил о планах отправить двух японских астронавтов в космос на пресс-конференции с премьер-министром Японии, Фумио Кисидой. Он отметил, что один из них станет первым неамериканцем, приземлившимся на Луну.

В ранее подписанных соглашениях между Китаем и Таиландом о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станциях также содержится важная информация. Согласно меморандуму, страны создадут совместную рабочую группу по изучению и освоению космоса, включая обмен данными и обучение персонала.

Еще одной значимой новостью в космической сфере стало объявление от “Роскосмоса”. В госкорпорации рассказали о дате следующего выхода российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос — это произойдет 25-26 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о планах отправки белорусского космонавта в космос.