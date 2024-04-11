Швейцарский полковник – препятствуя переговорам с Россией, Запад толкает Украину в чёрную дыру

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США и их союзники не предпринимают каких-либо искренних усилий, чтобы помочь ВСУ победить. Они намеренно затягивают конфликт и подрывают переговорный процесс в попытке ослабить Россию, заявил в интервью Dialogue works полковник в отставке и бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

ЖАК БО, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: Мы не пытались помочь Украине. Мы пытались ослабить и разгромить Россию. И поэтому мы не особо обращали внимание на то, что поставляли украинцам. Мы не дали им вооружение, которое принесло бы им победу. Мы просто даём им технику, которая добавляет русским работы на поле боя. По сути, именно этим мы занимались.

Так что фактически мы не предприняли никаких, скажем так, искренних усилий, чтобы помочь украинцам победить. Можно, конечно, предоставить дополнительную технику, боеприпасы и прочее. Проблема в том, что наши поставки не позволят украинцам одержать победу. И всё, чего мы добиваемся сейчас, так это позволяем русским достичь своей первоначальной цели — демилитаризации Украины.



И я сказал, что в самом начале целью, заявленной задачей было устранения угрозы Донбассу. Но здесь нам опять-таки придётся задуматься о том, как русские понимают войну. Они понимают её, как (прусский военный деятель Карл фон. — ИноТВ) Клаузевиц. То есть достижение оперативной цели открывает дверь к стратегической, а стратегическая — к политической. Вот, почему он говорил, что война — это продолжение политики иными средствами, поскольку существует неразрывная связь между армией и политикой.



И таким образом нужно рассматривать отношение русских к текущему конфликту. Они достигли оперативной цели, которая состояла в том, чтобы устранить или демилитаризировать угрозы населению Донбасса. Но теперь они понимают, что после марта 2022 года будет невозможно… я имею в виду, что Запад не позволит Украине достичь или начать переговоры по поиску политического урегулирования этого конфликта.



Поэтому русские продолжают действовать методично. Поэтому они переходят от демилитаризации угрозы Донбассу к демилитаризации Украины. Они будут продолжать. И когда они говорят о демилитаризации Украины, то подразумевают, что, если мы будем продолжать в том же духе, это приведёт к уничтожению Украины.



Так что, по сути, с марта 2022 года мы фактически толкаем Украину в чёрную дыру.

Дата публикации 09 апреля 2024 года.

