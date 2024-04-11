 

В Музее космонавтики покажут обломки небесной тверди, упавшие на Землю после полёта Гагарина

11.04.2024, 13:33, Разное
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В годовщину полёта Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики открылась выставка «Мы – первые», посвящённая истории покорения межзвёздного пространства.

На экспозиции представлены уникальные артефакты, в том числе шлем первого космонавта и 48 осколков небосвода, который был пробит кораблём «Восток-1» 12 апреля 1961 года.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что советским учёным приходилось решать сложнейшие задачи – на кону стояли жизнь космонавта и престиж страны на международной арене.

– Никто не мог дать гарантию, что пробитие небесной тверди успешно состоится с первого раза, потому что о физических характеристиках материала оставалось только догадываться по косвенным признакам. Именно поэтому нос «Востока» выполнили в виде конуса из сверхпрочных сплавов – это и позволило кораблю выйти в открытый космос, – сказал он.

Всего после полёта Гагарина на Землю упало около сотни осколков небосвода, большинство из которых удалось найти в первые часы. Каждый второй найденный осколок впоследствии уничтожили или деформировали при исследованиях, но остальные сохранили в нетронутом виде.

В Музее космонавтики посетители смогут увидеть в том числе и те обломки небесной тверди, которые лишили жизни корову в одном из среднеазиатских колхозов и повредили трансформатор в казахской степи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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