 

Александр Гольдфарб выиграл суд против Первого канала

11.04.2024, 10:23, Новости дня
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Правозащитник и биолог Александр Гольдфарб заявил, что выиграл в США иск о клевете против Первого канала. По его словам, суд в Нью-Йорке присудил ему компенсацию в размере 25 миллионов долларов.

Иск против Первого канала и телеканала RT Гольдфарб подал в суд Манхэттена в 2018 году после того, как в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала отец бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко обвинил его в отравлении сына по заданию ЦРУ и при поддержке Бориса Березовского.

К иску Гольдфарба присоединилась вдова Литвиненко Марина. В ходе суда, как рассказывал ученый, Первый канал и RT подавали ходатайства об отклонении иска и оспаривали подсудность в американской юрисдикции. В итоге Первый канал остался единственным ответчиком. Деньги на оплату адвокатов Гольдфарб собирал с помощью краудфандинга и пожертвований частных лиц.

Как следует из документа, опубликованного на правовом портале Casetext в январе 2024 года, защита Первого канала заявила в суде, что ответчик не намерен в дальнейшем выступать или иным образом защищаться от претензий Гольдфарба по данному иску, после чего истцу было предложено подать ходатайство о вынесении заочного решения по этому делу не позднее 3 апреля 2024 года.

Сам Гольдфарб называл выплату компенсации или опровержение даже в случае выигрыша в суде маловерятными, «поскольку все понимают, с кем мы имеем дело». Но для нас главное — моральная победа. Нам важно показать, что российские власти продолжают убивать людей, а российские СМИ — врать об этом на весь мир».

Гольдфарб сообщил, что решение по иску позволяет по требованию истцов арестовывать собственность Первого канала в странах, которые признают решения американских судов.

Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210, добавленным ему в чай во время его встречи в лондонском отеле с бывшим сотрудником российских спецслужб Андреем Луговым и предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Европейский суд по правам человека признал ответственными за убийство Литвиненко российские власти. Россия свою причастность к убийству Литвиненко отрицает.


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