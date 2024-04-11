Гормональное влияние на настроение – какие продукты помогают поддерживать баланс

Эндокринолог Тамила Агаева раскрыла тонкости влияния гормонов на женский организм в беседе с «Мослентой». Гормоны играют ключевую роль в самочувствии, настроении, внешности и работе органов.

Избыток или недостаток определенных гормонов могут негативно сказываться на организме. Гормоны, такие как эндорфин, дофамин, серотонин и окситоцин, известные как “гормоны счастья”, помогают справляться со стрессом, улучшают настроение и память. Мелатонин, известный как гормон сна, также играет важную роль в организме, замедляя процессы старения, повышая стрессоустойчивость и влияя на репродуктивную способность.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева поделилась списком продуктов, способствующих выработке гормонов счастья:

– Белковые продукты: птица, яйца, тофу и молочные продукты содержат аминокислоты, необходимые для образования нейротрансмиттеров, включая дофамин.

– Темный шоколад: умеренное потребление темного шоколада способствует повышению уровня серотонина.

– Фрукты и овощи: богаты антиоксидантами и витаминами, улучшают общее здоровье мозга и настроение. Особенно полезны ягоды.

– Пробиотики: поддерживают здоровье кишечника, что важно для психического благополучия. Продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи, богаты пробиотиками.

– Орехи и семена: источник магния, связанного с выработкой серотонина. Миндаль, семена подсолнечника и тыквенные семечки полезны для поднятия настроения.

– Омега-3 жирные кислоты: улучшают настроение и уменьшают симптомы депрессии. Продукты, такие как жирная рыба, семена льна и грецкие орехи, богаты этими кислотами.

Эти продукты помогают поддерживать баланс гормонов и настроения, что важно для общего здоровья и благополучия.