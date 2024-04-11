Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы “Винтаж”

В апреле группа планирует выпустить новый альбом, который обещает стать настоящим прорывом. Солистка коллектива Анна Плетневой рассказала о новых хитах, сотрудничестве с молодыми артистами и о том, как оставаться актуальными и креативными.

Анна рассказала, что новый альбом будет необычным и принесет слушателям новое звучание уже полюбившихся хитов группы. Запись альбома проходила с участием молодых и талантливых музыкантов, таких как DVRST, Fargo, Padillion и других. Для Анны это было почетно и удачно, что такие таланты согласились работать с ней, и она видит здесь один из секретов долголетия группы “Винтаж”.

Один из ключевых хитов группы “Плохая девочка” получил новую жизнь благодаря современному звучанию. Этот процесс не произошел мгновенно. Два года назад Анна начала поиск молодых музыкантов для сотрудничества, чтобы обогатить свой творческий путь. Случайное знакомство на самолете с молодым парнем привело к коллаборации с его братом, что в итоге привело к созданию новой версии “Плохой девочки” с участием музыкантов ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT.

Несмотря на то, что оригинальная версия “Плохой девочки” была записана в 2008 году, новое звучание придает ей современность. Группа “Винтаж” всегда стремилась к инновациям в музыке. Используя старое оборудование и экспериментируя со звучанием, музыканты создали популярные треки, которые до сих пор любят слушатели.

Новое звучание старых хитов — это способ привлечь внимание аудитории и вдохнуть свежий ветер в старые композиции. Группа “Винтаж” уже 17 лет на сцене, но их музыка не утратила своей актуальности. Они рады видеть на своих концертах поклонников всех возрастов, что свидетельствует о широкой аудитории. Анна уверена, что секрет успеха заключается в постоянных экспериментах и открытости к новым звучаниям.

Группа “Винтаж” не стоит на месте и не боится перемен. Артисты стремятся к инновациям и постоянно развиваются. Музыка для них — это нечто большее, чем просто формат или тренд. Музыканты убеждены, что подлинное искусство не имеет срока годности и способно касаться сердец слушателей всех поколений.