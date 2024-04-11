Рупор кремлевской пропаганды: О вопросах признания Талибана

Относительно вопросов о признании Талибана.

1. Талибан после 24.02.2022 ни одного плохого слова о России не сказал.

2. Талибан не совершил ни одного теракта на территории России.

3. Талибан готов торговать с Россией и ему плевать на Запад в целом и на санкции в частности.

4. Талибан не поставляет оружие и боеприпасы на Украину.

5. Талибан убивает террористов ИГИЛ на своей территории и преследует тех, кто служил про-американскому режиму.

6. Талибан на практике серьезно сократил производство героина и других видов наркотиков на территории Афганистана.

7. Талибан готов быть частью экономических коридоров в интересах Китая, России и Ирана.

8. Талибан готов предоставлять доступ к разработке своих недр (Китай уже занимается).

9. Талибан не демонстрирует каких-либо намерений проводить экспансию в Среднюю Азию.

Из минусов Талибана на текущий момент.

1. Недостаточная представленность всех ключевых народностей Афганистана в правительстве.

2. Наличие радикальных групп внутри Талибана, в том числе связанных с западными спецслужбами и разведкой Пакистана.

3. Слишком жесткая политика в отношении женщин – как к вопросам их обучения, так и к вопросам их наказания.

4. Недостаточный контроль над полуавтономными кланами на границах Ирана и Пакистана.

В целом, уже сейчас плюсы перевешивают минусы.

—