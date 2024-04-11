Рупор кремлевской пропаганды: О вопросах признания Талибана
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Относительно вопросов о признании Талибана.
1. Талибан после 24.02.2022 ни одного плохого слова о России не сказал.
2. Талибан не совершил ни одного теракта на территории России.
3. Талибан готов торговать с Россией и ему плевать на Запад в целом и на санкции в частности.
4. Талибан не поставляет оружие и боеприпасы на Украину.
5. Талибан убивает террористов ИГИЛ на своей территории и преследует тех, кто служил про-американскому режиму.
6. Талибан на практике серьезно сократил производство героина и других видов наркотиков на территории Афганистана.
7. Талибан готов быть частью экономических коридоров в интересах Китая, России и Ирана.
8. Талибан готов предоставлять доступ к разработке своих недр (Китай уже занимается).
9. Талибан не демонстрирует каких-либо намерений проводить экспансию в Среднюю Азию.
Из минусов Талибана на текущий момент.
1. Недостаточная представленность всех ключевых народностей Афганистана в правительстве.
2. Наличие радикальных групп внутри Талибана, в том числе связанных с западными спецслужбами и разведкой Пакистана.
3. Слишком жесткая политика в отношении женщин – как к вопросам их обучения, так и к вопросам их наказания.
4. Недостаточный контроль над полуавтономными кланами на границах Ирана и Пакистана.
В целом, уже сейчас плюсы перевешивают минусы.
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Источник: Colonel Cassad
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