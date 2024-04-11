Как составлять образы с длинными джинсовыми юбками невысоким женщинам: лучшие модели для миниатюрных дам

Один из самых ярких трендов последних лет — это длинная джинсовая юбка. Она не только универсальна и современна, но и идет практически всем, если ее правильно комбинировать.

Не стоит отказываться от длинной джинсовой юбки при невысоком росте. Всегда можно добиться удлинения силуэта за счет завышенной талии, обуви на каблуках, монохромных образов, открытия ног.

Модные джинсовые юбки-2024

Согласно модным тенденциям весны-лета-2024, идеальной джинсовой юбкой могут быть следующие:

Прямая юбка мини. Юбка мини со складками. Юбка-брюки мини. Юбка миди прямого силуэта с разрезом спереди. Юбка длиной до щиколотки с разрезом спереди по центру или сбоку. Длинная широкая джинсовая юбка без разрезов.

Следует обратить внимание и на оттенки денима – от самого светлого к среднему и самому элегантному темному, с потертыми краями и выцветшими деталями.

Вот несколько стильных образов с длинными джинсовыми юбками, которые могут создать миниатюрные дамы.

Со свитером на плечах

Среди новых трендов 2024 года — ношение свитера на плечах. Его можно накидывать поверх рубашки, другого более тонкого свитера и даже поверх пальто. Эффектно смотрится свитер на плечах поверх рубашки, заправленной в длинную джинсовую юбку. Останется только дополнить наряд модными кроссовками.

С лоферами

Идеальный наряд для весны – тонкий свитер, заправленный в джинсовую юбку, и пиджак с подплечниками. Завершить образ следует носками в тон свитера и лоферами на массивной подошве. Этот вариант подходит для работы, он очень современен, в нем будет удобно в течение всего дня.

Со свободной блузой и винтажными туфлями

Длинная джинсовая юбка великолепно сочетается с классической свободной блузкой и модными аксессуарами, такими как сумка с узлами на ремне и туфли-лодочки в винтажном стиле на каблуках разумной высоты. Элегантно, очень стильно и удобно.

С балетками и укороченной рубашкой

Любительницам трендов непременно понравится этот актуальный микс: джинсовая юбка с завышенной талией, черные балетки с острым носом и короткая белая рубашка.

С кожаной байкерской курткой

Байкерская куртка идеально подойдет к длинной джинсовой юбке. Кроме этого понадобится пара высоких кроссовок и базовая хлопковая футболка, и стильный современный образ готов.

Со шлепанцами

Длинная джинсовая юбка прямого кроя великолепно смотрится со шлепанцами на плоской подошве, заправленной в юбку мужской прямой рубашкой в узкую полоску, чтобы эффектно подчеркнуть талию, и двухцветной сумкой.

С футболкой в полоску

Если хочется создать удобный молодежный образ с длинной джинсовой юбкой, хорошим решением станет сочетание ее с футболкой в полоску и подходящими кедами. Получится очень современный и универсальный наряд, к которому можно добавить любой верх, будь то бомбер, пиджак, байкерская куртка или что-то еще.

С высокими ботинками

До того как наступит летняя жара, можно носить высокие сапоги и джинсовую юбку с разрезом. Микс денима, черной футболки, укороченной куртки оверсайз, сапог на высоком каблуке и небольшой сумки позволяет создать удивительно элегантный образ.