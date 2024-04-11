Fox News – небывалый наплыв нелегалов теперь захлестнул Нью-Мексико

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Власти Техаса жёстко отреагировали на наплыв мигрантов. Они перекрыли все пути в Игл-Пассе и укрепили границу новой колючей проволокой. Теперь незаконные переходы сместились в соседний штат Нью-Мексико, пишет телеканал Fox News. Здесь столкнулись с настоящим всплеском незаконных пересечений границы.

По мере того как Техас укрепляет свою границу новой колючей проволокой, незаконные переходы смещаются в соседний штат Нью-Мексико, где наши камеры запечатлели группу мигрантов, задержанных патрульными агентами в пустыне. Билл Малужан на прямой связи из Игл-Пасса в Техасе. Доброе утро, Билл!

БИЛЛ МАЛУЖАН, корреспондент: Доброе утра, Дэйна! Техас по большей части всё перекрыл здесь в Игл-Пассе и в нижней долине Рио-Гранде. Поэтому теперь большая часть нелегальных пересечений, которые встречаются в Техасе, происходят в районе Эль-Пасо.



Мы вам его покажем, посмотрите на это видео. Наша съёмочная группа сняла это вчера днём в Эль-Пасо. Это группа из примерно ста нелегальных мигрантов. Они ждут возле печально известных ворот номер 36, чтобы их оформил пограничный патруль.



Это те же самые ворота, где несколько недель назад мы видели печально известный наплыв или бунт нелегалов, которые накинулись на Национальную гвардию Техаса, пытаясь попасть в страну. В основном это были венесуэльцы и мексиканцы.



А теперь они делают вот что. Они идут к этим воротам и надеются, что федералы их оформят, потому что они верят, что всех их впустят на территорию Соединённых Штатов. Вы упомянули штат Нью-Мексико. Посмотрите на это видео.



Практически соседняя дверь. Соседний штат в десяти минутах отсюда прямо на границе с Эль-Пасо. Район Нью-Мексико столкнулся со всплеском нелегальных пересечений. В основном это взрослые мужчины, которые пытаются тайком пробраться в страну.



Мы сняли это видео вчера, как пограничный патруль арестовывает некоторых из этих мужчин. Эти парни надеялись убежать, но агенты сумели выследить некоторых из них. Они арестовывают сотни взрослых людей в Нью-Мексико каждый день. То же самое в секторе Эль-Пасо.

Посмотрите на эти снимки. Патруль обнаружил большой тайник. А началось всё с автобуса для контрабанды людей, который привёл их к этому дому, где они обнаружили 29 нелегалов, содержавшихся внутри. Картели, как правило, помещают нелегалов вот в такие тайные дома и держат их там, пока не появится возможность перевезти их вглубь Соединённых Штатов.



Пограничный патруль сообщает, что только в секторе Эль-Пасо обнаружено 136 подобных тайных домов. И это только в период с 1 октября.



И наконец, здесь в секторе Дель-Рио пограничный патруль объявил, что недавно были арестованы эти два осуждённых за сексуальные преступления, которые незаконно пересекли границу. Один из них был осуждён за сексуальное насилие над ребёнком, другой — за сексуальное насилие.



Сейчас пограничный патруль сообщает, что они арестовали более 8800 нелегальных мигрантов-преступников в период с 1 октября. Вам слово.

О боже! Спасибо, Билл Малужан.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.