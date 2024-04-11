Такер Карлсон – внешняя политика США убивает христиан, а американские пасторы это поддерживают

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Участие США в вооружённых конфликтах, включая украинский и палестино-израильский, неизменно приводит к притеснению и истреблению христианских общин, отмечает Такер Карлсон. Журналист возмущён тем, что американские религиозные лидеры не вступаются за братьев по вере, а вашингтонские политики, называющие себя христианами, требуют больше крови и разрушений.

Постоянная, но практически никогда не упоминаемая особенность американской внешней политики заключается в том, что страдают всегда христиане. Когда США финансируют войну за границей, это обычно приводит к непропорционально большому числу смертей среди христиан.

Началось это очень давно, ещё 60 лет назад, во Вьетнаме, где истребляли католиков. Но тенденция стала ещё более выраженной. Например, более чем за десять лет американской оккупации Ирака христианская община, древняя христианская община в Ираке, была полностью опустошена. Девяти из десяти христиан там больше нет, их не осталось. Это было последствием нашей внешней политики, но в США об этом практически никогда не говорили. И практически никогда об этом не упоминали христианские священники в нашей стране, многие из которых поддерживали эту войну и оккупацию. Почему?

Может быть, из-за того, что об этом молчали, практически никто из представителей американских церквей не заявил ни слова, когда христиан убивали в Сирии. Убивали зачастую исламские экстремисты, финансируемые Соединёнными Штатами. Но все молчали. А если кто и высказывался, его почему-то объявляли лжецом и мракобесом. Вступаться за христиан было непозволительно в американских СМИ. Мы сами это видели.

То же самое на Украине. Власти США передали украинскому правительству намного больше 100 миллиардов долларов, и что же произошло? Что сделало это правительство? Оно запретило целую христианскую деноминацию. Правительство Зеленского занято тем, что бросает в тюрьму православных священников и монахинь, а также посылает армию устраивать налёты на церкви. И снова ни слова.

А как насчёт Газы? Как насчёт целого региона на Ближнем Востоке, где, конечно же, идут весьма напряжённые бои? Многие христианские церкви в США, в особенности евангелистские, это поддерживают. Но практически никогда не говорится ни слова о живущих там христианах, о древней христианской общине в Газе, на Западном берегу и в самом Израиле.

И поскольку никто не заявил ни слова, христианское население в регионе чрезвычайно страдает. В октябре греческая православная церковь в секторе Газа подверглась атаке с воздуха. Мы сейчас показываем эти кадры: церковь в руинах. В тот день погибли по меньшей мере 17 человек.

Однако это едва ли первый случай, когда в результате боевых действий в регионе погибли христиане. Вы помните Вифлеем, церковь Рождества Христова, 20 лет назад? Служитель церкви был убит в храме американским оружием. Однако христианское духовенство в нашей стране ничего не сказало.

Возможно, вы спрашиваете себя: «Погодите-ка, если христианские лидеры не хотят вступаться за жизни христиан, зачем эти лидеры вообще нужны?» Хороший вопрос, наверное.

Казалось бы, в конгрессе, где многие называют себя христианами, кто-то мог бы защищать интересы братьев на Святой земле. Но нет, на самом деле всё наоборот! Например, на встрече с избирателями в прошлом месяце конгрессмен от Мичигана, бывший пастор-евангелист Тим Уолберг заявил, что хотел бы, чтобы с регионом поступили, как с Хиросимой. Послушаем.

ТИМ УОЛБЕРГ, конгрессмен США: Нам не следует тратить ни цента на гуманитарную помощь. Надо, как в Хиросиме и Нагасаки. Покончить с этим быстро. Так же следует поступить и на Украине. Победить Путина быстро. Вместо того чтобы тратить 80 процентов наших денег для Украины на гуманитарные цели, следует тратить 80 или 100 процентов на то, чтобы уничтожить российские войска, если это наша цель.

Внесём ясность: с точки зрения богословия, христианство не религия Хиросимы и Нагасаки. Среди всех мировых религий христианство уникально тем, какое отвращение оно питает к массовым убийствам. Именно эта религия. С христианской точки зрения этому нет никаких оправданий. А тут к этому призывает бывший пастор!

Но опять-таки, как обстоят дела у христиан в регионе — в Газе, на Западном берегу и в самом Израиле? Мы практически никогда не получаем от них никаких вестей.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.