Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”

Первые кадры испытаний НРТК "Курьер" на полигоне.

Данные дроны уже прошли обкатку в реальных боевых действиях на Авдеевском направлении (использовались версии с АГС-17 и пулеметами 12,7мм) показав хорошие практические результаты.

Впервые представлены ТТХ изделия, используемая широкая номенклатура вооружений – АГС-17, АГС-30, РПО, РПГ, ПТРК, пулеметы 12,7мм, противотанковые мины, системы РЭБ. И этим дело не ограничивается.

В обозримой перспективе дроны такого типа займут свое место на поле боя, точно также как на наших глазах это происходило с воздушными и морскими дронами.

Проект реализуется при поддержке Бориса Рожина (https://t.me/boris_rozhin) и Чингиса Дамбиева (https://t.me/ChDambiev).

Дальнейшая роботизация войны представляется неизбежной.

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