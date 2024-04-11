 

Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма “Бриджит Джонс”

11.04.2024, 0:09, Новости дня
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Событие вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников франшизы, которые долгие годы ждали возвращения любимого персонажа. После успеха предыдущих частей, Рене Зеллвегер снова взяла на себя роль этой неповторимой матери-одиночки. Известие о ее возвращении на экраны стало приятным сюрпризом для многих поклонников, которые полюбили этот яркий и чувственный образ.

Особое волнение вызвало сообщение о том, что Хью Грант также присоединится к актерскому составу нового фильма. Вместе с Рене Зеллвегер они создадут неповторимую химию на экране, напоминая зрителям о золотых временах “Дневника Бриджит Джонс”.

Сценарий четвертой части был адаптирован по роману Хелен Филдинг, добавляя интригу и неожиданные повороты сюжета. Возвращение персонажа Дэниела Кливера после предполагаемой гибели принесло новые загадки и загадочность, которая заставит зрителей держать взгляды прикованными к экрану.

Премьера нового фильма запланирована на 14 февраля 2025 года, что делает этот день еще более особенным для поклонников романтических комедий. Долгожданное продолжение обещает быть ярким и запоминающимся событием кинематографа, которое подарит зрителям новые эмоции и воспоминания.

Возвращение Рене Зеллвегер и Хью Гранта на экраны в роли любимых персонажей несомненно принесет радость и удовлетворение поклонникам “Бриджит Джонс”. Новая глава их приключений обещает стать захватывающей и увлекательной историей, которая подарит зрителям море позитивных эмоций и незабываемых моментов.


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